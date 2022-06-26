SPYxFamily｜懷疑自己不是好媽媽？育兒是學習過程　做自己就足夠

《SPY x FAMILY 間諜家家酒》是最近相當熱播的一齣動畫。敘述一名身為間諜的男性、實際工作是殺手的女性，以及一個能讀心的超能力者女孩，三人互相隱瞞真實身分所組成的虛假家庭間的家庭喜劇。原以為會是個冒險、熱血的故事，但沒想到還有很多引人深思的親情主題。



鑽牛角尖的質疑自己是不是好媽媽

「換了位子就換了腦袋」這句話不只形容職場，還可以應用在任何場合。舉例來說，很多女性在單身時立志要做獨立自主、自信充滿魅力的女性，但在結婚、生了小孩後卻會不自覺為自己套上「媽媽」的枷鎖，擔心自己會不會穿得太豔麗，或是自己夠不夠擅長打掃持家，小孩教得好不好、有沒有禮貌。也會因為這些煩惱，一再的否認自己：「我真是個不稱職的媽媽。」

如果你也在煩惱這些問題，不妨可以從動畫中找答案。最近一齣特別熱門的動畫《SPY x FAMILY 間諜家家酒》中，女主角也遇到類似問題，而男主角則給了我們一個非常好的答案。

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做你自己，沒人會發現你的不足

《SPY x FAMILY 間諜家家酒》的故事劇情，是在敘述一名身為間諜的男性「黃昏」，為了完成任務而隱瞞身份與約兒、安妮亞組成假家庭。約兒表面上是公務人員，但其實隸屬於殺手組織；安妮亞也是一位有讀心術的6歲小孩。主角三人各自隱藏身份，又為了各自的目的生活在一起，便誕生了種種有趣的日常。

在第9集中，約兒因為逐漸對安妮亞、黃昏產生感情，不自覺帶入私人情感，懷疑自己是個不稱職的母親而悶悶不樂，假扮老公的黃昏也動真感情的安慰約兒：「做你自己，沒人會發現你的不足。」這句話簡直醍醐灌頂，讓許多媽媽從鑽牛角尖中釋放出來。

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媽媽、妻子並沒有標準，做你自己就足夠讓人喜愛了其實，每個人都是第一次當妻子、當媽媽，沒有人第一次就上手。許多事情甚至是你當了媽媽、妻子後才第一次開始學習，像是料理三餐、自己操作洗衣機，幫小孩換尿布、分辨小孩哭聲、泡奶....等等。沒有人第一次就會的。更何況人會變、小孩會隨着成長有不同的需求，每個人的生活環境、能力也不一樣。所以，如果你想為妻子、媽媽這兩種身份訂個標準、KPI，本來就是不可能的事情。

再者，老公就是愛着原本的你，才跟你結婚；並不是因為看你是個好媽媽才結婚的吧？

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那我們要怎麼做，才對得起自己、不對家人產生愧疚呢？

就是像《SPY x FAMILY 間諜家家酒》的黃昏所說：「做你自己，就足夠了。」

如果你本來就是不拘小節的人，在婚後、當媽媽後，其實也可以不拘小節，大家有達成共識就好；不擅長煮菜，現在外食、寶寶料理包也很方便，不用勉強自己花大把的時間在你不熟悉的事物上。比起做很多不擅長、不愉快的事情，讓自己保持心情愉快、家庭氣氛和樂不是更重要嗎？

做自己，不僅可以讓自己擅長的事情更專精，更重要的事「Happy Mom, Happy Family.」為了營造愉快的家庭氣氛，或許可以從今天開始，跟老公溝通一下家務工作分配，討論如何在「家庭正常運作」vs「開心做自己」中取得平衡。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：懷疑自己不是好媽媽？《間諜家家酒》：「做你自己，就沒人會發現你的不足」】