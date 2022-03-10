父母辛酸｜家庭、工作兩邊不討好　4位在職家長經歷　你亦有共鳴

（截至2022年3月6日）累計719例陽性病例，深圳疫情硝煙瀰漫。

像是一塊石子投入湖面，疫情在普通人的生活裏激起了千層浪花，而對於雙職工家庭來說，在延期返校通知下達的一刻，浪花就已經席捲而來：託管所關閉，老人接不過來，孩子太小，不敢一個人放在家裏………..

育兒和工作的壓力疊加在一起，跟疫情一樣，是一場沒有硝煙的戰鬥，每個人都在其中做出最大的平衡。

打工人難，雙職工家庭更難。望不到頭的日子裏，家長們每天都在發問：到底何時才能開學？



「更怕被失業壓垮」

在群裏接到延期返校的通知時，李映潔直接炸了。

她和丈夫2月10日上班，8歲的兒子2月14日返校，本來預計着熬四天，就能把孩子給學校，安安心心上班，11號那天，又收到消息說（延期至）21日開學。

「眼巴巴地盼着21號，結果變成了延期返校，遙遙無期。」

伴隨着延期開學而來的，是託管班的關閉，這對於雙職工家庭來說，無疑是一場震動，隨之而來的問題是：

「沒了託管班，誰幫忙帶孩子？」

「孩子放在家，安全問題怎麼辦？」

「孩子帶去工作，公司允許嗎？上司會不會有意見？」

通知發佈的那一刻，這些問題就在李映潔腦子裏往外蹦。

她想把老人接過來，但是深圳的疫情在加重，接回來又是隔離又是核酸，「父母身體本身就不好，經不起折騰，成本太高了」。

她想把孩子帶去公司，跟上司說明情況後，得到的回覆是，「孩子吵鬧，會影響工作，自己解決好家庭的事情」。

最終，李映潔和丈夫決定輪流請假在家辦公。

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作為雙職工家庭，在平常生活裏，兩種社會角色是分割的——8點一出門，就是在職場拼命搞錢的打工人，6點鐘關掉電腦，回到家是被孩子撲進懷裏溫柔的母親。

而24小時在家，多重角色混合在一起，用李映潔的話說就是：「直接把人逼瘋」。

早上7點，給孩子備好早餐，因為三年級以下不強制開網課，學校要求居家自學，李映潔要準備好習題和作業，忙完這些後，差不多8點半開始工作。

工作期間，伴隨着各種響亮的請求：「媽，這道題我不會做，過來教教我！」「媽，我餓了，能不能吃點零食！」「媽，廁所沒紙了，我要擦屁股！」

每隔半小時，李映潔就要穿梭於家裏的各個角落，「沒有整塊的時間集中在工作上，效率非常低。」

最窒息的是，一邊輔導作業，一邊回着群裏的工作訊息。

一道數學題，剛有點思路，看到群裏自己被tag，趕緊回消息，回完再看那道題，李映潔突然懵了：「剛才我要講甚麼來着？」

一輔導就是兩個小時，準備完晚餐，收拾完屋子，安頓好孩子上牀睡覺——抬眼一看11點半，電腦屏幕重新亮起，鍵盤的敲擊聲持續到凌晨1點，「又當保姆，又當老師，又當媽，累不死人才怪。」

但比起身兼數職的疲憊，李映潔更怕被失業壓垮。

儘管是請假在家工作，但是一周以來，工作進度已經落了同事一大截，公司最近有裁員的傳聞，KPI要是再落後，真怕工作不保了。

「孩子學費、生活費、房貸，每天一睜眼就是在花錢，真的擔心啊。」

有天起牀對着鏡子，李映潔發現自己黑眼圈又加重不少，想買一瓶眼霜，但想了想最近到手的工資，她還是打消了這個念頭。

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「生活怎麼這麼難啊」

從3號線丹竹頭站出發，經過9個站到老街，換乘1號線再坐4個站到崗廈——全程下來一個小時，這是程莉每天的通勤線路。

在平時，她站上一小時不覺得累，但最近帶孩子上班，列車呼啦啦駛過的時候，她眼睛一刻都沒閒着，觀察哪個車廂人少有空位，「趕緊搶個位，不然站着抱孩子，根本堅持不住。」

兒子才三歲，遇上延期返校，沒法放在家，她本想找個臨時保姆，一看價格，全部都是六七千起步，她和丈夫工資加起來才一萬出頭，根本支付不起。

幸好上司了解了情況，允許她帶孩子上班，程莉簡直像抓到了救命稻草，感激不盡，「一道希望之光」。

當來到公司，卻發現面對的難題依舊不少。

三歲的孩子對父母有強烈的情感需求，尤其是到了陌生的環境，這種需求更是會被放大。程莉去樓下打印資料，孩子就會哭個不停，直喊媽媽。

公司安靜得掉個針都聽得見，孩子一哭鬧，所有人都難免分心抬頭望一眼，她趕緊把孩子帶出去，臉上跟火燒一樣。

有次上司特地私下找她談話，「孩子帶過來了自己要看好，有些同事已經投訴了。」

除了敏感，三歲的孩子天性也好動。剛坐住沒多久，小手就開始不安分，媽媽在看資料，他就用手敲鍵盤，沒等程莉反應過來，電腦已經跳出了好幾個程序。

有一次臨時要開會，她沒來得及把顯示屏關掉，10分鐘後回到工位，發現錄好的數據刪了一大半，雖然臨走前保存了文件，但一股火仍忍不住往外冒，當場厲聲吼道：

「媽媽跟你說了多少遍了，不要動電腦，為甚麼總是不聽話？不知道會影響媽媽工作嗎？」

因為延期返校的事，她一直睡不好，煩躁和焦慮成為這段時間的主旋律。

這件事像是導火索，情緒一下集中爆發，「說完孩子，我自己也哭了，覺得生活怎麼這麼難啊。」

那天，程莉讓丈夫先把孩子接回去，自己加班到了9點。

回到家，她習慣性地去卧室看孩子一眼，發現還沒睡，孩子奶聲奶氣地說，「媽媽今天對不起，我以後坐在那一動也不動。」

關上門，抹了抹眼淚，程莉在客廳打開了複習資料，準備下個月中級職稱考試。

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「做夢夢見開學返校了」

上班的前一天，徐靜就囑咐了兩個孩子很多遍：

「不能動煤氣，手上有水不能去弄插座，酸奶盒不能放微波爐，陌生人敲門千萬不能開。」

老大6歲，老二3歲，她囑咐女兒，「明天爸爸媽媽不在家，就靠你照顧弟弟了」。

中午沒法做飯，只能給孩子提前叫好外賣。

外賣油鹽重，不像在學校吃得健康，沒過幾天，徐靜就接到電話，女兒在電話裏哭，一問才知道，弟弟一直說自己肚子難受，不知道該怎麼辦。

那天是中午，她請了半天假，趕緊帶孩子去醫院看病。

從醫院回到家，已經是晚上七點。剛想歇着，又看到群裏的社區通知，小區進出需要24小時核酸，她趕緊帶着孩子飛奔到附近的核酸點，排了一小時的隊。

11點半，廚房的燈亮起，徐靜和丈夫給孩子準備第二天的中午飯，「已經累到崩潰了，但吃壞身體更麻煩，辛苦就辛苦點吧」。

孩子第一次獨自在家，父母總是提心吊膽。

彭豔在公司，每隔幾分鐘就得看一下監控，長時間在客廳看不到人，就開始緊張，馬上打電話過去，「你和弟弟現在在哪，媽媽怎麼看不到你？」

但工作忙起來，監控根本沒時間看。一次下班回到家，彭豔發現兩個孩子都不在，手機落在家裏，桌上還有商店外帶的餐盒。

緊張的狀態下，任何細節都會被放大，「是不是他們以為是送外賣的，放人進來被拐走了？」

越想越怕，在小區整整找了10分鐘，急得哭了，一直在心裏罵自己沒看監控，差點準備報警。

最後孩子自己回來，原來是跑同學家玩了。「那一刻真想一巴掌打過去，生氣又心疼。」

孩子在家，有驚險的時刻，更多是有心無力的無奈。

彭豔的女兒上二年級，成績在班裏一直算中游。延期返校，學校安排了網課，她每天出門前都是一句話，「好好學習，媽媽在監控上看得到，不準偷懶。」

話是拋出去了，但誰都知道小孩自制力差，監控上一看，兩姐弟一起玩iPad正歡，「後來學聰明瞭，跑到卧室玩，我啥也看不見。」

雖然只是小學二年級，但深圳全民「雞娃」（編：「『打雞血』的孩子」，即被家長催谷的孩子）的環境下，彭豔難免不焦慮——家長群裏都是別家小孩認真學習的照片，做了多少題，拿了多少分，再看自家孩子，「恨不得直接跑回家揪她耳朵」。

「一天七八個小時看着iPad，眼睛怎麼辦，不開學老師和家長都管不了，完全就是放飛了」，電話那頭，彭豔音量提高了不少，又氣又急。

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學習的問題，已經不在林風考慮的範圍內。

他和太太都是醫護人員，負責防疫醫用物資的輸送，早上五點半起牀，凌晨一點歸家，「只求孩子吃住有保障，就滿足了。」

最開始把孩子放在朋友家照顧，但人家自己也有孩子，實在沒精力多帶兩個。

林風也不好意思再麻煩朋友，請了半天假，連夜開車趕回潮州接岳母過來。

因為疫情防控的需要，還只能是讓親戚把岳母送到海豐高速口，一接到馬上趕回深圳。

早出晚歸，林風已經好幾天沒見到孩子了，心裏總會愧疚，「孩子那天打電話說想我了，心裏真的不是滋味。」

林風與孩子的聊天記錄（深圳微時光授權使用）

有天瞥了一眼監控，彭豔發現女兒把弟弟抱在腿上，一筆一劃地教他寫字，倆小孩以前在家裏總是吵吵鬧鬧，「心裏熱熱的，孩子也是長大了。」

又是一個晚上做飯的夜晚，忙完一沾牀，徐靜立馬就睡了，還罕見地打了呼嚕。

「你知道夢見啥，夢見第二天就開學，我在學校門口跟孩子招手，老開心了。」

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