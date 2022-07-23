模範生｜小三學童認真寫筆記　字跡靚到似印出來　老師也自愧不如

大陸高考（大學與專科聯考）早前結束，開始進入閱卷評分階段，有學校老師指出，卷面乾淨整潔，字體工整才不易被扣分。一名10歲的小學生家長即在網上曬出孩子的錯題本（修正錯誤考題或記錄易錯的筆記本），他的字跡讓人驚嘆，連老師都自嘆不如。



《騰訊新聞》報道，這名三年級的小學生家長，在網上曬出他孩子的「錯題本」，根據老師的要求，會把每次課堂測試和寫作業中的錯題和易錯題整理成冊。普通學生寫得比較潦草，一看就沒有經過認真思考，完全是為了應付老師和家長。而這位小學生，一看就非常認真，即便不是用鉛筆抄寫的，但是也沒有塗抹痕跡，說明思維連貫縝密，才能做到書寫不出錯。

這樣工整的字跡，相信很多大人也寫不出來吧！（按圖了解）

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該學生今年上小學三年級，其字跡叫人過目難忘。真正做到了老師要求的「橫平豎直」，整體書寫效果，工整得像印刷體一樣，讓人賞心悅目，學校老師們爭相傳閱。

該學生的語文老師表示，自己除了上課寫板書的時候，能做到嚴謹認真，私下裏寫教案，也達不到這種程度，真是自愧不如。

報道稱，錯題本與作業本有本質上的區別，因為作業本是要交給老師檢查批閱的，要像考試一樣，講究可讀性，過於潦草，老師看不清楚，學生自然不容易拿高分。但是錯題本就不同了，錯題本不是給老師檢查對錯的，而是學生提醒自己同樣的錯誤盡量不要再犯。

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報道稱，很多大學生寫字潦草，會被老師數落「寫得像小學生一樣」。但從這名小學生的筆記來看，估計大家以後就不敢再隨便拿小學生當寫字的衡量標準了。

高考剛結束，在很多老師潛意識裏，即便是匿名閱卷，看到這樣好的字跡，就覺得一定是出自好學生之手。閱卷的時候，即便有一些小錯誤也不忍心扣分。相反，如果字跡亂成一片，老師根本沒有時間在一堆塗抹痕跡之中，尋找真正的答案，很有可能學生寫對了，老師也不給分。

報道說，此前一篇有一篇高考滿分作文，不僅辭藻華麗，意義深遠，而且字跡也是工整得像印刷體字帖一般。很多高中老師便把該字跡稱之為「神仙字體」，學生們也爭相模仿。而這位小學三年級的學生，字跡雖然稍顯稚嫩，但是工整程度和書寫標準度首屈一指，拿到中學生的硬筆書法比賽中，在高中生面前也絲毫不遜色。

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