懷胎十月也沒用！人妻喜誕孩子　老爺奶奶卻搶說孫子遺傳他們基因

懷胎十月生下的孩子，是男女雙方精卵結合的愛情結晶，因此透過基因遺傳，一定會有跟父母相似的外貌特徵。一名初為人母的新手媽媽，受不了老爺奶奶不斷強調新生兒長得像自家人，卻完全不提孩子母親的基因優點，因此上網一吐苦水，意外獲得網友提供的超強應對方案。



該名人母在Facebook粉專「靠北婆婆2.0」發文提到，自己的孩子出生兩個月了，由於老公長得像奶奶，特別是「鼻子跟臉型是一個模子刻出來的」，孩子的鼻子和臉型也跟老公一樣，因此奶奶開心表示小孩的「鼻子跟臉型，像爸爸跟嫲嫲」。老爺聽到後，也在一旁搭腔說孩子的「身高跟智商像爺爺」，還預想到孩子的未來會「手長腳長」。

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隨着新生兒不斷成長，表情也開始變多，事主的老爺又說孩子遺傳到自家基因，未來會得奧斯卡獎。事主越聽越不是滋味，認為「有甚麼好的都他們家的，老爺奶奶都搶着邀功說像他們」，然而事主表示孩子的嘴巴跟自己很像，外家的人卻一字不提。特別是過年期間，有親友覺得孩子整體而言比較像事主本人，老爺卻在一旁插話表示「有嗎？我看沒有吧！」，奶奶也隨即補了一槍說「比較像嫲嫲吧！」，讓事主無奈「甚麼都有你們的事，啊怎麼不會再生一個，要多像有多像」。

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帖文曝光後，不少人安慰事主說：

·「老爺奶奶都會去說像極了老公小時候的模樣，只因他們沒看過媽媽小時候的神基因，不用太介意」

·「因為在他們眼裏自己才是擁有最優良基因的人，而你只是他們眼裏的代理孕母，生了之後就沒有你的事了」

·「老爺奶奶有喜歡孫子就好」

·「孩子像誰都不重要，重要的是跟孩子親不親」



有網友搬出自己的家族經歷，大吐苦水說：

·「我奶奶曾說我女兒像姑姑們」

·「我女兒生出來的時候，奶奶說像我姑仔，又矮又胖」

·「每一階段還會無止盡翻出小時候照片比對，你才知道」

·「我奶奶連頭髮都要說像叔仔，而且還是表的叔仔」

·「我奶奶才讓我傻眼，孩子一出生，她就說孩子不像我老公，也不知道像到哪去了」

·「我奶奶還曾經說過孩子像她死掉的小孩咧」



有網友提供事主應對方式：

·「你只要勇敢回一句『我很介意，請尊重我』，讓他們閉上嘴就好了」

·「把你老公推出來啊，說像他們（老爺奶奶）的都在這裏」

·「他們下次再跳針，就回：是我生的，所以像我和我老公」

·「一句話堵死他們：再怎麼像也都是從我這個親娘的肚子裏出來的」

·「我女兒開始懂事時，當有人說她長的像誰時，女兒都會不開心地說『我要長得像媽媽，因為媽媽漂亮』，女兒一句話完勝」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】