婆媳｜不同住也難受！人妻居奶奶名下物業　受氣外更被「他」掌摑

婆媳問題困擾不少人，日前有位女網友發文提到，他們夫妻倆住在奶奶的房子，但奶奶常到他們的住處鬧，還抱着五個多月的孩子打她一巴掌，讓她很難過。



女網友在「匿名公社」發文提到，她才結婚一年多，沒做過大逆不道的事，也未曾違背過奶奶。但奶奶趁抱着事主兒子的時候，用孩子的小手打事主一巴掌，她說：「讓我兒子甩親生母親一巴掌，那種感覺很難描述。」並直呼：「我實在很難原諒這樣心靈邪惡的奶奶」。她也坦言，奶奶在這位女網民的先生不在時做這種時，認為她真的很會挑時間。

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她提到，他們住在奶奶名下的房子，沒有和老爺奶奶同住，但有時奶奶一個不開心就會到他們的住處嚷嚷着要他們搬走，還說要把房子賣掉，甚至他們還住在裏面就在門口貼出售。

老爺對此也敢怒不敢言，只曾到奶奶娘家抱怨當初都是老爺白手起家。後來老爺做主，要他們搬進一棟五樓店面做生意，當時奶奶從美國旅遊回來知道氣炸了，又在門口貼出售，事業也收起來了。後來他們搬到另一處民宅，奶奶又來鬧，再次將出售貼門上。

事主和先生都很無奈，想出去租房子，「可是我帶着寶寶，也無法做甚麼，老公薪資又微薄，實在無力搬出去。」她提到，男家的家境比她女家好，婚前奶奶也知道，當初奶奶也聽信算命的說他們倆八字很合，要他們趕緊結婚。

事主提到，男家的人包括她先生都順着奶奶，而奶奶唯一怕的就是事主媽媽，「因為我媽媽只要一知道我受委屈，她立馬去找她理論」，不過她也怕父母生氣難過，能隱忍就選擇不說。當初是因為事主寧願出去工作，也不在家裏的事務所上班，才讓奶奶對她這麼不開心。事主也因此得到憂鬱症，時常需要諮商、吃藥。

許多網友為她加油打氣：

．「先忍耐點，讓時間來為妳存褔氣，褔氣越大時妳就越好，祝褔妳一切越來越好」

．「八字很好要兒子趕快娶，但老公薪資微薄到無力搬出去，看來這個八字⋯」

．「不要靠她就不用看她臉色了！老公薪水有微薄到租不起嗎？是的話還不如趁早離一離」



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