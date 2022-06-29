男童將近2歲仍只懂叫爸媽　言語治療師分享6大方法助家長訓練

撰文：張瑋婷
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每個小朋友的成長進度不一，家長可以做的，就是付出愛心和耐性，陪伴和扶助子女。有港媽發現囝囝將近2歲，仍只懂說「爸爸、媽媽」，聽懂指令也不肯開口說話，令人擔憂。有本港言語治療師分享了六大方法，讓父母在家也可以跟小朋友做小訓練，鼓勵他們開口學說話。

有港媽日前在社交平台發文，指現時1歲10個月大的囝囝不肯說話，只懂講「爸爸、媽媽」等單詞，對此狀況感到憂心：「還只係識講爸爸媽媽，其他都係外星話，好擔心，好多嘢叫佢做都明，就係唔出聲。」帖文吸引不少父母以過來人身份留言，形容子女年滿3、4歲依然不愛說話，但入學後就如「開籠雀」一樣說不停，著事主不用過份擔心，「我仔3歲都唔講嘢，返咗學就講多咗好多，而家小一你叫佢唔好講，佢都仲不停講」、「之後會語言大爆發，最重要家長講多啲，佢吸吸埋埋一識講把咀就超多嘢講」、「2歲3個月嘅仔都仲外星話中，尋日一上完playgroup返嚟，突然聽到佢連續唱咗4首唔同嘅歌」。

衛生署：孩子5歲前是語言發展重要階段

據本港衛生署家庭健康服務資料，5歲前是孩子語言發展的重要階段，嬰幼兒一般由6個月大起，可以在環境提示下意會一些日常用的句子，亦開始發出沒有意思的單音；至9個月大開始，可以在手勢提示下對熟悉的句子能作出適當的反應，或開始學習言語表達，如講「外星話」或模仿單詞。孩子年滿1歲後，應開始能說出一些單詞，如「爸」 、「媽」；而滿1歲半後，也應能聽從簡單指示，及說出更多單詞，或人物加動作的雙詞，如「媽媽-抱」。

衛生署家庭健康服務（網頁圖片）

署方建議，如孩子年滿1歲半，仍未能明白熟悉的人物或物品的名稱、不會用手指指著來表達自己的需要、不會說單字、對別人叫他的名字經常不回應、甚少望著別人，或孩子年滿2歲後仍只會講單字、在沒有動作提示下不會跟隨簡單的指令、不會辨識簡單的圖畫，則有需要請教母嬰健康院、家庭／兒科醫生或有關醫護人員。

言語治療師：家庭環境也有影響

高級言語治療師（註冊）方滃婷表示，簡單而言如果小朋友年滿2歲，仍未懂得跟隨單步驟指令，如「起身」、「坐低」、「著鞋」，或無法以雙詞組短句表達，如「食飽」、「我玩」、「我食」等，則可以歸納為發展較慢。

不過小朋友在語言發展上，不同年齡層會有不同的里程碑，除了孩子的發音及表達能力之外，家庭環境是雙語還是單一語言、父母有否給予足夠的語言刺激等等，也是評估小朋友語言能力發展的考慮因素。她表示，如果家長抱有懷疑，可以找言語治療師先作諮詢，但1歲半或以下的幼童仍在發展階段，因此並不建議過早做評估，「小朋友學說話真是有快有慢」。

（photoAC圖片）

六大方法助家長訓練年幼子女

方滃婷表示，疫情下，大家出外時都會戴上口罩，令小朋友看到他人嘴形的機會減少，加上要避疫及停課，小朋友甚少跟他人接觸，他們學習語音和模仿語音的機會大大降低，令家長的角色變得尤其重要。

她建議，當子女獨自玩耍、未有主動發聲時，家長可主動在子女身旁做語言輸入，描述小朋友在做甚麼動作，例如小朋友玩氣球或吃東西時，家長可口述「玩波波」、「你食緊餅餅」，讓孩子認知自己在做甚麼，以及認識生活物件的名稱。當家長發現小朋友熟識這些反應後，甚至可以嘗試創造填充題，如詢問「我哋食緊......？」，引導孩子發出單字詞音。如果家長正在陪伴小朋友玩耍的話，也可以多加描述自己的動作，如「媽咪喺度玩波波、推波波」，令小朋友有更多語言輸入和刺激。

家長亦應多製造機會讓孩子表達自己，例如當孩子衝動地伸手搶玩具前，可以著他們先攤開手板，鼓勵他們在成功說出字詞前，嘗試以身體語言表達，然後進一步鼓勵他們講出「要」、「畀」等字眼，讓他們以正確身體語言、動作及語言表達需要。

（photoAC圖片）

家長也可以多花時間加強小朋友發音模仿的能力，方滃婷建議，可以利用玩聲、扮聲的遊戲，如叫小朋友模仿喝水的聲音或扮汽車引擎的聲音，透過小遊戲令他們覺得使用聲音是一件有趣的事，也可以訓練口肌能力。當小朋友對日常環境有多點認知時，家長可以用擬聲詞，如動物叫聲「貓兒喵喵」、「綿羊咩咩」、「小狗汪汪」，讓他們建立對聲音及相應事物的連結，引起他們的興趣，增加溝通動機。

家長教導小朋友說話時，應引導孩子將視線注意力放到嘴型上，讓他們學習講字音同時，也學習正確地發音，為他們的發音能力打底。家長說話時也可以盡量誇張口型，讓孩子清楚看到發音時的嘴部活動，有利他們模仿字音。除此之外，平時可以多跟孩子做不同的口部動作，活動嘴巴、嘴唇、舌頭等不同的小肌肉，令他們發音更清晰。

方滃婷亦強調，最重要的是父母要為小朋友建立一個較好的語言刺激環境，不能單單用電腦播放兒歌或卡通片，而是要家長和小朋友多接觸和互動。即使是一起看手機短片，家長也應在旁多加描述片中主角的行為，配合小朋友的語言能力階段而給予適當的刺激。

高級言語治療師（註冊）方滃婷 （受訪者提供）

飲食方面都要留意

方滃婷又提醒，要推動小朋友的口肌發展，除了剛才的口部活動外，家長也要多注意小朋友飲食，「如果小朋友開始加固，或已經長齊乳齒時，家長就不應再將食物剪得太碎，應就著他們的能力，讓他們多咬幾口，訓練咀嚼能力，對口部肌肉發展、咬字能力也有幫助」。

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