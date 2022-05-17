下雨天有擔遮但小朋友仍患感冒　中醫：濕鞋濕襪致降溫　宜用雨褸

近日天陰下雨，據天文台天氣預報，周六日再次迎來大雨。有媽媽詢問中醫，上午下雨時，明明孩子有擔遮，但小朋友在晚上時已出現感冒症狀，應怎麼辦。註冊中醫師馬琦傑指，小朋友及體弱人士都宜使用雨褸代替雨傘，以免頭、頸、肩膀等部位受到雨水滴濕，致風寒濕氣侵襲。他另外提出8個小朋友淋雨後的重點，讓小朋友提升免疫力。



連日下雨，繼上星期發出紅色暴雨警告後，天文台預計這個周末（21日）及周日（20日）都會狂風大雨。有媽媽指，早上下雨時小朋友有擔遮外出，但晚上即出現傷風感冒症狀，不知所措。

原來小朋友用雨衣比雨傘更好。（Photo-ac）

註冊中醫師馬琦傑表示，小朋友的頭、頸、肩膀被雨水滴濕後易令體溫下降，再加上鞋子、襪子都濕了，長時間貼住皮膚的話，風寒濕氣便容易侵襲身體。因此，他建議小朋友宜穿雨褸代替雨傘，能好好保護頭、頸及肩部，減少被雨水沾濕。

此外，馬醫師亦提出了8個小朋友淋雨後的要點，以防生病。假如適逢上課天，宜叫小朋友帶備多一對乾爽襪子，甚至鞋子回校替換。另外，亦最好帶備一件風衣，以免淋雨後立即吹冷氣。回家後，可以用較熱的水洗澡，再浸腳以驅寒祛濕。馬醫師亦建議小朋友進食清淡食物，以及早睡早起，增加免疫力。