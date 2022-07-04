新冠痊癒後嗅覺異常　中醫三管齊下助擺脫新冠後遺症｜關証顥中醫

N小姐係2020年11月染上新冠肺炎，當時屬於無症狀感染，並無任何不適。但在感染後1月開始發現自己嗅覺異常，除了聞不到大部分日常生活的氣味外，更出現幻嗅，每日晚上都會聞到一股燒焦的味道，令到本身是咖啡愛好者的N小姐連咖啡的香味都聞唔到，影響生活質素。除此之外，每天到下午4時半的時候，N小姐就會異常疲倦，影響工作，身邊的人都會說，又到N小姐倦的時候了。

【編按：作者為註冊中醫師關証顥】



N小姐在西醫推薦下接受中醫治療，中醫透過望聞問切，推斷出N小姐的症狀是因為新冠肺炎的外邪未清所致，處方解表祛邪的中藥，針灸肺經的穴位以及在肺經進行刮痧，讓殘留在肺經的熱邪從經絡散去。 當時N小姐肺經的位置輕輕一刮就起痧。

N小姐於一星期後複診，發覺能重新聞到咖啡的香味，幻嗅也只曾經短暫出現過1兩分鐘後並未有再出現，自己亦發現這週未出現過疲勞的情況，她非常滿意中醫的治療效果，繼續治療。

N小姐患新冠痊癒後，嗅覺異常，連咖啡也聞不到。（Photo-ac）

中醫：陰性結果亦有外邪未清

中醫對長新冠的理解可以大致先分為兩種，新冠外邪未清，以及臟腑氣血受新冠肺炎之邪損傷。 前者非常常見。 外邪未清相當於感冒未清，許多人以為一旦快速測試陰性便痊愈，其實外邪尚未清除，便會造成後遺症症狀。這類病人往往會有浮脈以及其他表證未解的症狀，透過解表祛邪的中藥以及針灸治療，往往可以明顯減輕相關症狀。

第二類病人往往是因為患有新冠肺炎期間損傷自身氣血，臟腑功能失調。 部分病人是因為肺臟的功能失調，清竅不通，所以出現呼吸不暢，嗅覺異常，以及腦霧等症狀。部分患者可能因為痰濁未清，出現關節疼痛，身體沉重，腹脹腹瀉。 部分患者。 部分患者因為患病期間損傷脾胃，痰濁停留於體內不化，出現咳嗽有痰，身體沉重，腹脹便溏等症狀。

在治療方面首先要辨別患者外邪是否還存在，若有便要以解表祛邪的方法「清感冒」，若無外邪，便需要辨別到底是什麼臟腑的氣血受損，再針對性作出治療。另外，除中藥外，針灸治療可以直接作用於經絡，對曾經接受中藥治療而症狀改善未明顯者，往往針灸治療會帶來更好效果。

針灸示意圖（Photo-ac）

小朋友會有長新冠嗎？

其實小朋友都會有長新冠。根據國外文獻統計，25%兒童以及青少年在感染新冠肺炎後出現長新冠的症狀，當中16.5%會出現情緒變化，10%會出現疲倦，8.5%會出現睡眠障礙。 其實小朋友新冠肺炎後遺症的治療與成人大致相同，需要注意小朋友用藥盡量避免藥性猛烈的中藥，另外服藥的劑量方面需要按照年齡有所調整。 例如1歲以下的嬰兒的用藥量為成人3分之1 , 7歲以下的嬰兒用量為成人的3分之2，7歲以上的小朋友就可以接近成人的用藥量。