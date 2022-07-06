消防及救護博物館重開 港媽帶3孩近距離睇消防車：啱晒小車迷

今年暑假只有短短兩星期，各位父母要帶小朋友盡情享受假期就要趁早安排行程！經歷過疫情休館，消防及救護教育中心暨博物館現已重新開放，有港媽日前帶同三胞胎子女入場參觀，形容3位小小車迷能近距離看到消防車及救護車都非常興奮。不過展館採取預約制，參觀名額有限，各位家長記得留意預約詳情。



（照片已獲當事人授權轉載）



消防及救護教育中心暨博物館設於將軍澳百勝角「消防及救護學院」內，早前因應疫情休館，至4月21日起重新開放。何太日前帶同三胞胎子女航航、貝貝及洛洛入場參觀，並在社交平台「3pigpigpig」分享多張照片，形容哥哥很喜歡消防車，今次能近距離欣賞到多部新、舊型號的消防車，感到非常雀躍，「平日喺街見到或者揸車經過旁邊見到（消防車），都已經好興奮到不停指不停講，哥哥真係好鐘意消防車，佢手長期都揸住架，去到全程不停firetruck、Ambulance、Firemen... 3兄妹今次近距離見到全程都超級興奮，喺門口見到啲消防車出嚟，仲有消防員同佢哋揮手，開心咗成日！」

博物館展出多部消防車及救護車

展館共有4層，設有多個不同的展區和體驗區，包括「消防歷史沿革區」、「消防服務展覽區」、「救護服務展覽區」。何太指，即使平時在家中也有為孩子講解救援人員的工作，但親身到場參觀有助小朋友加深認知，「車迷小朋友真係可以去睇吓，近距離見到消防車和救護車，又見到真實救護裝備過去歷史，認識下救援工作」。

何太又分享，子女在學校或看圖書時都會學到有關消防員及救護員的知識，加上家中又有消防車及救護車的玩具，所以趁他們放學後就去參觀，參觀後更獲贈顏色筆、貼紙及間尺的文具套裝留為紀念，笑指「小朋友都好鍾意」。她又希望日後再帶小朋友認識更多消防員及救護員的知識，「當日工作人員有話11月可參觀訓練中心嗰邊，我諗係開放日，都會想去睇吓，佢叫我哋留意網站」。

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費用全免 到訪前須網上預約

博物館實行預約制，有意參觀人士需先經網上系統預約，參觀費用全免。網上預約系統只提供未來30天的預約，並於每日00:00時自動更新。博物館一日提供4個時段參觀，每節1.5小時，參觀名額有限，採取先到先得準則。何太笑言，她早於6月初已預約，也要6月底的平日下午時間才有空餘名額，所幸一次就已成功預約，提醒家長要提早預約。

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消防及救護教育中心暨博物館



地址：九龍將軍澳百勝角路11號

參觀費用：全免

開放時間：星期一、二、四至日（上午9時30分至下午1時及下午2時至5時30分）；逢星期三及公眾假期休館

注意事項：不提供泊車位；團體參觀暫停直至另行公告

網上預約系統：https://es.hkfsd.gov.hk/museum/zh-hant/