媽媽教仔做功課太勞氣致過度換氣　急症科醫生教兩招舒緩症狀

仔女教極唔聽，家長難免動氣，甚至情緒激動。內地有媽媽輔導8歲兒子做功課時，因兒子態度欠佳而情緒激動，出現四肢麻痺、雙手痙攣等過度換氣的徵狀，需要送院治理。本港有急症科醫生指，過度換氣綜合症一般不會造成生命危險，家人亦可用兩招幫助患者舒緩症狀。



湖南長沙一名陳姓女士日前輔導8歲兒子做功課時，因兒子態度欠佳而情緒激動，出現氣促及四肢麻木，雙手更痙攣呈雞爪狀，需要由救護人員緊急送院。過程中救護人員從旁勸導她暫時不要過於憂慮，否則情況有可能惡化。經診斷後，陳女士證實為過度換氣，致體內二氧化碳濃度過低，引起呼吸性鹼中毒，治理後已康復出院。

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過度換氣綜合症無生命危險

本港急症科醫生馮顯達回覆記者查詢時表示，過度換氣綜合症較常出現在女性及30多歲的人身上，患者首先會感到氣喘、四肢末端如手指及腳指會感覺麻木、腕足痙攣、或腕足持續抽搐致形狀異常，例如手腕不能伸直和手指不能屈曲，患者亦有可能出現頭暈、胸部不適和心跳過快等症狀。

馮醫生表示，患者或會因為氣喘及呼吸困難而極度擔心有生命危險，但其實患者體內的氧氣量足夠，只是因為呼吸過於急促及過深，導致體內二氧化碳水平過低，因而出現麻痺等症狀，此症一般不會造成生命危險。

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家人兩招助舒緩症狀

馮醫生指，若遇到患者出現類似症狀時，家人應保持冷靜，並安慰患者不會有生命危險。家人亦可叫患者減慢呼吸，鼓勵對方以腹部呼吸、同時少用胸部呼吸；如患者仍能合作，可著患者稍稍躺低，一手放腹上、一手放胸上，細心觀察並調節胸腹呼吸至腹部起伏多於胸部。當患者做到上述步驟，家人也可教患者閉起嘴巴至上下嘴唇留一縫隙，慢慢集中於用鼻呼吸，直至可以完全閉上口部慢慢呼吸。