小暑24節氣│中醫提醒勿犯三大飲食禁忌 傷身易上火損抵抗力

小暑，是二十四節氣之第十一個節氣，每年於公曆7月6-8日交節。明天(7日)是小暑，即開始進入伏天，所謂「熱在三伏」，是一年中氣温最高且又潮濕、悶熱的時段，此時陽氣旺盛，若能配合適當的養生方法，便可達到保養陽氣的作用。康河中醫診所鄺嘉歡醫師同時建議在飲食上需注3大禁忌，及推介2個在小暑期間宜用之食譜。



忌過度進補

不少家長喜歡為小朋友進補，但需盡量避免在「小暑」期間進行。鄺嘉歡醫師指出，因為補藥多有壅滯助濕之性，進補過早的話，會阻礙暑熱的消散，或者本來逐漸消退的暑熱，會因而捲土重來，容易出現上火的表現，「再加上小朋友本身五臟發展蓬勃，屬『純陽之體』，陰津相對不足，夏天過度進補時更易虛耗陰津，傷及身體。」故小暑最忌過度進補。

忌辛辣油膩

另外，鄺嘉歡醫師指由於小暑天氣炎熱，會讓人容易感到食欲不振，從而進食辛辣煎炸的食物來刺激味蕾，提高食欲，「但是小心過量，否則隨時導致暑熱旺盛，損傷人體陰津，更加容易令人體抵抗力不足，出現感冒、咽痛、口乾、鼻衄等不適。」

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忌進食生冷之物

小暑期間氣溫高、多雨、濕度大、天氣悶熱，所以大人小朋友也喜歡以喝冷飲、吃雪糕等生冷食品來消暑降溫，鄺嘉歡醫師說:「不過食生冷食品會影響脾胃運化，故最易誘發消化道疾病，導致消化不良，脾胃受寒濕困擾時也常出現腹瀉，腹痛，嘔吐等症狀。」

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宜多補充水份及飲食清淡

那麼，在小暑時，我們的身體汗出比較多，水分流失較嚴重。鄺嘉歡醫師建議要經常身體補充足夠的水分，預防中暑。「水分更可以降低血液中的脂肪、膽固醇、糖的濃度，從而達到降低血液黏度。在飲食上一切應以適量為宜，不要暴飲暴食；小暑多雨、高溫，一定要注意飲食衛生，而且飲食以清淡，富有營養為宜。」

按圖即睇小暑或夏天期間，宜吃7種食物:

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鄺嘉歡醫師建議適量進食以上食物可健脾祛濕、清熱消暑的食物。

按圖即睇2款「小暑」食譜：

陳皮紅豆沙

紅豆，性平偏涼，味甘，含有蛋白質、維生素B族、鉀、鐵、磷、脂肪、糖類等。本草綱目上記載：「紅豆性下行，通小腸，利小便，行水散血，消腫排膿，清熱解毒，治瀉痢腳氣」。另外，紅豆還有健胃生津、祛濕益氣的作用，是十分有益的食品。小暑期間重養心，紅豆沙有加入蓮子、百合更有固精益氣、清心養神、健脾益腎，消暑利水、養陰補血等功效。

陳皮紅豆沙。（資料圖片/李思敏攝）

材料:紅豆 半斤、陳皮 1/3塊、蓮子 20g、百合 15g、水 2000ml、冰糖適量。

做法:1) 紅豆放雪櫃浸一晚至發脹，陳皮浸軟去白色瓤，蓮子、百合浸軟，蓮子去芯。2) 用大火煲滾水，再先放入陳皮煲15分鐘，再加入紅豆大火煲滾，蓋上煲蓋，再用中小火煲30分鐘後加入蓮子、百合再煮多30分鐘。3) 用篩子將部分紅豆壓爛後，加入冰糖再煮15分鐘即可。

冬瓜老鴨消暑湯

鄺嘉歡醫師指鴨肉有大補虛勞、滋陰補血、清肺解熱、消水腫的功效，適合體熱、食量少、便秘和有水腫的人食用，冬瓜則味甘淡性涼，可清熱解暑、潤肺生津、消暑除煩、利尿消腫； 小暑或夏天食用效果更佳。搭配薏苡仁、蓮子、扁豆等健脾止瀉，消暑祛濕、養心。荷葉清暑利濕，主治暑熱病證、脾虛泄瀉；陳皮理氣燥濕，這些健脾祛濕、消暑開胃的食材，可祛除暑熱帶來的不適，大人和小朋友亦可享用，如懷孕初期的女士則可不放入薏苡仁。

材料：鴨 1隻、冬瓜 2斤、薏苡仁、蓮子及扁豆各25g、荷葉 1片、陳皮 1/3塊、生薑 4片、水 3000ml。

做法:1) 鴨切去尾部、内臟，與瘦肉一同灼水，然後備用。2) 冬瓜洗淨，去囊去核，切大塊。3) 薏苡仁、荷葉、蓮子、扁豆用水略浸。4) 陳皮浸軟去白色囊。5) 生薑切片，備用。6) 大火煲滾水後放入所有材料。滾五分鐘後改中慢火再煲1.5小時。7) 加入適量的鹽調味。

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