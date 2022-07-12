5歲男童爬入恐龍氣球內 氦中毒昏迷 搶救6日後不治

英國有一名5歲男童因想給家人驚喜，嘗試爬入一個與他一樣大的恐龍氣球內，卻疑因吸入氦氣中毒昏迷，送院後搶救6日終不治。



英國《每日郵報》報道指，泰恩威爾郡蓋茨黑德鎮一名5歲男童Karlton Noah Donaghey上月為了想給家人驚喜，在廁所內嘗試爬入一個與他一樣大的恐龍氣球內，但懷疑因吸入氦氣中毒昏迷。當43歲的媽媽Lisa Donaghey發現兒子進入廁所後一直未出來，於是前往查看，便發現Karlton 躺在地上，一個跟他差不多大的恐龍氣球卡在他的頭部跟頸部，媽媽將氣球取下後，看到Karlton 已經沒有反應，睜大眼睛，臉色蒼白。

英國有5歲男童爬入恐龍氣球內，導致氦中毒不治。（fb:Marc Donaghey）

Lisa和鄰居對Karlton進行了心肺復蘇術，並等待醫護人員到來。其後Karlton被送往醫院接受重症監護，搶救6日後回天乏術，最終不治。

英國有5歲男童爬入恐龍氣球內，導致氦中毒不治。（fb:Marc Donaghey）

Lisa事後表示，相信Karlton是因為想將自己扮作恐龍，並給親友驚喜。而這個氣球是一家人於事發前一週到遊樂場玩時，買給兒子的禮物。Karlton的死因初步懷疑是因攝入氦氣有關，但死因仍待驗屍官證實。Lisa警告，氦氣是種有毒物質，能在幾秒內就奪去生命，希望任何人都能謹慎使用和處理氦氣。