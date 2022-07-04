羅啟銳逝世｜《歲月神偷》為親身經歷　因血癌兄離世發奮考入男拔

香港著名導演及編劇羅啟銳因突發心臟病於7月2日離世，終年69歲。羅啟銳與女友張婉婷是影壇少有的「夫妻檔」，多年來拍攝了不少膾炙人口的經典電影，當中2010年的《歲月神偷》原來更是其親身經歷。死訊傳出後，有份合作《歲月神偷》的吳君如感到惋惜，形容香港失去了一位出色的編劇和導演，並祝願張婉婷能堅強走下去。



羅啟銳1952年在香港出生，畢業於拔萃男書院及香港大學， 及後到美國紐約大學留學，與同為港大及美國紐約大學畢業生的女友張婉婷製作過多套經典電影，包括《秋天的童話》、《七小福》、《玻璃之城》及《歲月神偷》，兩人在華語電影界素有「雌雄大導」之稱。羅啟銳近年受心臟問題困擾，其死訊先由其母校拔萃男書院的朋友圈中傳出，據知他7月2日傍晚時分在家中感到心臟不適，由救護車送院期間離世。

（左）羅啟銳昨天（2日）傳出離世，他與張婉婷合作炮製的《秋天的童話》，是香港電影史上最經典愛情片之一。（視覺中國）

《歲月神偷》為個人經歷

於2010年上映的《歲月神偷》，被喻為羅啟銳半自傳式電影，因為戲中大部分情節皆為羅導的親身經歷。片中哥哥羅進一（Desmond）是品學兼優的拔萃男書院優異生，更是田徑隊的主力成員之一，贏得學界田徑賽的個人全場總冠軍，被弟弟羅進二視為偶像。羅啟銳亦從小跑到男拔欣賞哥哥比賽，至哥哥如劇中Desmond般因血癌離世後，他便發奮圖強，終成功考獲獎學金入讀男拔。

電影《歲月神偷》中大部份情節皆為羅導親身經歷。（《歲月神偷》劇照）

多位圈中人表示惋惜

《歲月神偷》一片榮獲第60屆柏林影展「最佳影片水晶熊獎」、第5屆香港電影導演會年度大獎 「年度傑出導演」，以及香港電影金像獎「最佳編劇」多項殊榮。於片中飾演媽媽的吳君如，在得悉羅導死訊後坦言感到婉惜：「好傷感香港失去一位非常出色的編劇和導演。拍《歲月神偷》時真係感覺到羅啟銳和張婉婷兩人好合拍，絕對是相敬相愛共患難的一對，今日導演一別，衷心希望Mabel節哀，堅強走下去。」

於《歲月神偷》飾演媽媽的吳君如對於羅導離世表示惋惜。（《歲月神偷》劇照）

而與羅導合作《秋天的童話》的鍾楚紅亦公開悼念：「秋天的童話係我收過少數完整的劇本之一，當日讀着笑了又哭，哭完又笑，有幸能參與其中。憶起當日在紐約街頭拍攝時你永遠的笑臉，君子、謙遜的態度，我不會忘記。Alex ，一路走好。Mabel… 節哀，多謝你成就了秋天的童話。」