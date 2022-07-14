冷氣機｜一開狂滴水　連窗簾也全濕　網民一致認為成因在「這裏」

防疫在家期間，不少人在家紛紛開起冷氣，除了擔心電費暴增，很多人也經常抱怨冷氣機「漏水」問題，近期更有網友表示，自家冷氣瘋狂滴水，仿佛在房間下起小雨，導致窗簾濕透的嚴重情況。對此，許多網友留言分享解決方法，還有內行人表示，如果不想自己動手，其實只要花幾百元就能搞定。



冷氣機嚴重滴水，究竟可怎樣解決？（按圖了解）

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一名網民在Facebook群組《爆系知識家》發文，貼出一張照片請大家幫忙解決自家冷氣滴水的問題，更表示自家冷氣水滴不停，「已經滴到窗簾都是濕的」，讓他不知道該怎麼辦才好。

問題曝光，也吸引社團裏面不少內行網友解答，紛紛指出是「排水管堵塞」的問題：

．「依據我常常發生這種事的經驗，這就是排水管堵塞，你的冷氣裏面一定很髒，找專業清洗冷氣來居家洗一次，排水管通乾淨就沒事了」

．「長期溫差過大接縫處漏水把下飾版裡面積水拆開清一清就OK，我都自己用不會再漏」

．「我上一台就是這樣，內機排水塞住，濾網沒清，排水管塞住，要保養了」

．「請師傅來，堵塞幾百」



雖然有不少網友回應是排水管阻塞的問題，但也有人建議事主可以先將冷氣濾網拆下清洗，如果沒有改善，再請專業的冷氣師傅來看，同時表示「我們家上次也這樣，就請師傅來換管子600元解決。」

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：冷氣一開狂滴水「窗簾全濕透」該怎麼辦？內行人一看道出解決方法，百元就能搞定】