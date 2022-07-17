夫妻｜婚姻生活盡是幸福？人夫列舉43句老婆語錄　道出現實無奈

人人都說「婚姻是愛情的墳墓」，但真的是如此嗎？難道戀愛時所感受到的甜蜜，真的會被婚後充斥着「柴米油鹽」的日常消磨嗎？你是否也曾在婚前試想，婚後的生活會是甚麼樣子呢？



引起網友共鳴的43句老婆語錄（按圖了解）

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婚後生活很甜蜜？人夫舉43句老婆語錄，網驚：有聲音！

一名網友在PTT以「結婚後的生活是甚麼樣子」發文，表示目前單身的自己非常好奇婚後的生活是甚麼樣子，每每撞見路人帶着老婆跟小孩看起來很幸福的樣子，都令他非常羨慕。就在此時，有一位已婚網友也現身說法，甚至一口氣列舉43句老婆的經典語錄，瞬間引發網友們的共鳴。趕快來檢查自己聽過哪些吧！

‧就跟你說衣服要分開洗。

‧就跟你說廚餘要另外丟。

‧便當盒不用回收。

‧瓶子要沖一沖再丟。

‧不要每天在那邊洗垃圾。

‧東西用完就回到它的位置。

‧廁所上完要把坐墊放下來。

‧你不要丟我的東西。

‧這個我要用的你管我。

‧買東西之前看一下還有沒有。

‧東西吃完不要就丟桌上。

‧你都不幫忙做家事。

‧你不會做家事就不要來亂。

‧我上班也很累啊！

‧不要回家就只會看電腦。

‧記得要去接小孩。

‧小孩都是我顧。

‧我整晚沒睡。

‧我在外面跑一整天。

‧你為甚麼忘記繳費？



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‧你為甚麼買這個？

‧你上次已經玩過了。

‧吃飯不要滑手機。

‧不要聊工作。

‧不要把情緒帶回家。

‧你是哪裏有問題？

‧你是哪裏聽不懂？

‧你跟你媽一樣。

‧你們家都這樣。

‧她是誰？

‧你去哪裏？

‧跟誰？

‧有誰去？

‧你們去幹嘛？

‧我不知道。

‧我不想聽。

‧我不想說話。

‧隨便。

‧都好。

‧嗯。

‧喔。

‧欸。

‧呵。



幸福就是由平凡的日常累積而成

在看完上面43句老婆語錄後，你是否也覺得彷彿每句話都能聽見老婆的聲音呢？（笑）有趣的是，事主還在文章最底下隱藏了第44句「你變了」，似乎也暗示着自己與另一半在婚前婚後相處模式的轉變。

而這篇文章也引起廣大網友的熱烈迴響，紛紛留言表示：

．「你的PO文為甚麼有我老婆的聲音」

．「你不要那麼專業好不好」



甚至還有網友描述事主的文字太寫實，「比《咒》還可怕」。不過，也有網友點出這些其實都是夫妻日常，而所謂的幸福，也就是由這些平凡的日常累積而成的吧！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：婚姻真的是愛情的墳墓？人夫列舉43句老婆語錄，網友：比《咒》還可怕！】