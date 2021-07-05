7成家長試過走失小朋友　2至4歲最易出事　走失原因第一位竟然係⋯

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-07-05 07:00

香港地高廈林立，到處都人山人海，若一個不留神讓小朋友走失，相信家長一定會惶恐不安。而隨著智能手機的普及，家長的注意力也會更容易被分散，更有研究顯示「玩手機」是令小朋友走失的其中一個主要成因，而超過７成家長也試過走失小朋友的經驗，可見比例上相當高。

多數家長能於15分鐘內找回小朋友

在2018年，台灣兒福聯盟就兒童公共場所走失經驗調查結果日顯示，有71.2%的家長表示小朋友曾經有過走失的經驗。當然，走失過一次後家長必定會提高警覺，但仍有28.3%的小朋友會發生二次以上的走失事件。而在全部有走失經驗的個案中，二歲至四歲是佔最大比重，佔超過65.4%，而在走失事故中，78.4%的家長都能在15分鐘內尋回小朋友。

家長玩手機 小朋友跑太快為走失主因

在上述調查當中，小朋友最容易走失的地點分別為：遊樂景點、大賣場、百貨公司。不少受訪家長表示，是因為當時小朋友不受控亂跑或走的太快（65.7%）；而另一個主因便是家長因為講電話、玩手機或專注購物等因素，忽略了身邊的孩子沒有跟上或牽緊（52.7%），最終走失。

找出小朋友特徵 尋人更有效率

作為家長，必定要時刻盯緊小朋友，而平日也可以做多幾步，當小朋友真的走失時能更有效率迅速找回。平日要多幫小朋友拍照，家長也要記住小朋友的特徵，尤其是一些身體特徵，愈具體的線索才能其他人才可以更有效地幫助家長留意。另外，平日也要教導小朋友走失時，不要害怕亂跑，應停留在原地大喊父母或請路人幫忙。

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