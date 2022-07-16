兒童模仿TikTok「昏迷挑戰」自勒致死　家長聯合提出訴訟

不少TikTok用戶熱衷參與各項社交媒體挑戰，以往已有不少危險挑戰項目引起爭議，如「死亡天使（Malaikat Maut Challenge）」、「火挑戰（Fire Challenge）」等。2021年開始TikTok更流行「昏迷挑戰（Blackout Challenge）」，多名兒童因模仿挑戰而自勒致死，上月（6月）兩名受害人的家長聯合起訴TikTok，再次引起各界關注。



昏迷挑戰鼓吹用戶勒暈自己

「昏迷挑戰」是指參與者用繩索或其他物件勒暈自己。目前已有7名未滿15歲的兒童因模仿挑戰致死，死者分別來自美國、澳洲、意大利等地。上月8歲女童Lalani Walton及9歲女童Arriani Arroyo的家長聯合起訴TikTok，認為TikTok要就對兒童推送危險內容負上責任。

8歲的Lalani Walton於去年生日收到手機後便沉迷於Tiktok， 希望藉著發布不同影片成為TikTok名人，家長表示她只有8歲，未能意識到TikTok正鼓勵她參與危險的事情。Walton去年7月因參與「昏迷挑戰」於床架勒斃身亡；9歲女童Arriani Arroyo則於去年2月於家中地庫以狗繩自勒身亡。

受害者年紀較輕，未能意識到TikTok正鼓勵她們進行危險活動。（Freepik）

演算法向兒童推薦挑戰影片

訴狀指出，TikTok的演算系統不斷向兩名女童推送昏迷挑戰的相關影片，女童沒有主動搜尋相關主題，但TikTok 卻將這些危險內容推送至「為你推薦」的頁面。TikTok應該知道其產品容易令人上癮，但沒有禁止用戶拍攝這些影片，反而引導兒童觀看這些危險內容，因此應就兩名女童的死亡負上責任。

TikTok的演算系統主動推薦兩名女童觀看昏迷挑戰的相關影片。（Pixabay）

面對多宗訴訟，TikTok亦採取行動，除了禁止用戶搜索有關昏迷挑戰的內容，更在程式內增設警告字句，提醒用戶「挑戰內容可能是危險而且令人不安的，甚至有捏造的內容」，並鏈接到相關的警告頁面。