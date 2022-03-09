郭富城囡囡讀銅鑼灣名幼每年學費9萬　劉德華、黎姿女兒是校友

郭富城和太太方媛育有一對女兒，分別為4歲的Chantelle及快將3歲的Charlotte。早前方媛貼出Chantelle練習寫中文字的短片，不少網民都大讚Chantelle寫得好整齊。原來Chantelle現時就讀於銅鑼灣名幼，學費高達9萬，是不少星二代的同學及師妹。



郭富城和太太方媛的大女Chantelle轉眼間已經4歲，早前方媛貼出Chantelle練習寫中文字的短片，只見Chantelle耐心地練習寫字，一筆一畫都非常公整，不少網民都大讚Chantelle寫得好整齊。

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據悉，郭富城大女Chantelle現正就讀於銅鑼灣維多利亞幼稚園，每年學費高達9萬，銅鑼灣維多利亞國際幼稚園與滬江維多利亞學校為聯繫小學，配合 IB 探究式學習，非常受星媽歡迎。除了Chantelle，同校亦有關心妍女兒楊榮心，而已畢業的則有劉德華女兒、楊千嬅兒子丁進諾、李嘉欣兒子許建彤、吳君如女兒陳是知、楊冪女兒小糯米、黎姿女兒馬家蔚及馬家鎂、張名雅兒子蔡浚鏗等。

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