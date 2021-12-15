星二代讀咩國際學校？魔童一年學費近25萬　呢間係名人子女集中地

課程較富彈性的國際學校向來是不少家長的熱門選擇，娛樂圈不少星二代及名人子女，如袁詠儀和張智霖兒子魔童、張繼聰及謝安琪兒子、陳茵媺及陳豪兒子、甘比與徐子淇子女等。是次為大家盤點各大受歡迎學校，入讀的話分分鐘與星二代做同學！



香港國際學校

香港國際學校（Hong Kong International School，HKIS）招收小一至中六學生，小學低年級和高年級的校舍在淺水灣，中學校舍則在大潭。自1971年起，香港國際學校就得到美國西部學校和學院協會的認可，袁詠儀和張智霖的15歲兒子魔童正就讀此校，一年學費介乎21至25萬。

香港國際學校

地址：大潭紅山道1號；淺水灣南灣坊23號

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英基啟新書院

位於馬鞍山的啟新書院由英基學校協會創辦，是香港首間提供國際文憑組織（International Baccalaureate Organisation）小學及中學課程的學校。孩子可「一條龍」讀上IB文憑課程，為海外升學鋪路，張繼聰及謝安琪囝囝、羅敏莊及陳國邦女兒均曾就讀這間學校。

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英基啟新書院

地址：馬鞍山恆明街5號

弘立書院

「一條龍」的弘立書院可說是名人子女集中地，李澤楷兒子、甘比子女均就讀此校。弘立書院由光纖之父高錕創立，是全港最貴的私立獨立學校，2021至2022學年小一預備班至五年級學費為$204,650元，十一及十二年級為$258,470。

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弘立書院

地址：薄扶林鋼綫灣道一號

漢基國際學校

位於北角寶馬山的漢基國際學校是另一間集中了不少高官子女及富二代的私立國際學校，包括徐子淇及李家誠子女。該校設有幼稚園、小學及中學部，2021至2022學年學前班學費為$ 173,200，一至六年級學費為$229,500，十二及十三年級學費為$274,700。

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漢基國際學校

地址：北角寶馬山校園徑1號

滬江維多利亞學校

滬江維多利亞學校（VSA）是一所「一條龍」國際文憑（IB）世界學校，提供國際文憑小學課程、中學課程以及預科課程，是本地少有推行雙語教學（普通話和英文）的IB學校，小學2021至2022學年全年學費為$143,400，劉德華囡囡劉向蕙亦就讀此校。

滬江維多利亞學校

地址：香港仔深灣道19號

英基清水灣小學

清水灣小學是英基學校協會屬下小學，是一間國際文憑世界學校。學校根據國際文憑組織小學課程（IBO PYP）去提供探索性課程，全年學費約$115,800，楊思琦囡囡亦就讀此校。

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英基清水灣小學

地址：清水灣道丈量約份第229號第235地段

新加坡國際學校

位於黃竹坑的新加坡國際學校可以說是最受星二代家長歡迎，學校功課量比本地傳統學校少，重視閱讀，不少家長從仔女入讀新加坡國際學校的目的是希望能夠銜接新加坡課程，或讓仔女透過接觸更多外國人接收到不同思想。新加坡國際學校不但是星二代名校，還產出不少IB狀元。新加坡國際學校全年學費約 13.1萬港元。

陳豪及陳茵媺的大仔陳梓燁、任達華和琦琦的女兒任晴佳、吳鎮宇的兒子Feynman、李克勤與盧淑儀大仔李立仁等都曾經就讀新加坡國際學校。

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新加坡國際學校Singapore International School (Hong Kong)

地址： 香港黃竹坑南朗山道23號

宣道會劉平齋紀念國際學校（CAIS）

宣道會劉平齋紀念國際學校（CAIS）位於荔枝角，有「平民國際學校」之稱。學校採用加拿大「亞伯達（Alberta）課程」，設一年預備班（Grade K），及1至12年級，涵蓋六年小學，三年初中和三年高中。2021至2022學年預備班全年學費為港元$119,000，十年級至十二年級學費為$189,000。

陳慧琳的兩個兒子「蝦餃仔」劉昇和細仔「小籠包」劉琛、郭晉安歐倩怡的一對子女郭令山及郭以雅、少爺占的兒子Timmy都就讀於CAIS。

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宣道會劉平齋紀念國際學校Christian Alliance International School

地址： 九龍荔枝角瓊林街33號

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