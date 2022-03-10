張名雅兒子康復後乖乖做功課　讀九龍塘名幼學費每年$46,000

近日第五波持續嚴峻，確診人數每日多達數萬人，全港學生提早放暑假。前港姐冠軍張名雅一家包括兩名兒早前確診，她更分享紓緩不適的方法。現時她一家已痊愈，就讀名幼根德園幼稚園K2的大仔Mario更相當勤力，放暑假在家專心寫生字。



張名雅婚後育有4歲和3歲兒子Mario與Milo，早前她在社交網透露兩個囝囝先後出現發燒、咳嗽及喉嚨痛等病徵，經過自我檢測後初步確診。大仔Mario最初感到疲累，其後再發高燒到40度，一直發冷、疲累、顫抖、圍住雙眼的皮膚發紅。而經過與醫生進行視像會診，休息吃藥後，兩兄弟第二日已經退燒，不過胃口較差。

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其後張名雅自己亦通過確診。在家抗疫足足16天，一家人終於康復，張名雅日前在直播中分享確診後必須喝大量水，亦表示如果孩子確診，父母應該要留意小朋友的頸部及肋骨對下的位置，「留意小朋友條頸，長期見到佢條頸凹咗，代表含氧量好低，仲有肋骨對下如果長期凹咗都要留意，可能都係含氧量降低。」

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大仔就讀根德園幼稚園

身體康復後，就讀K2的大仔Mario更乖乖做功課，並玩不同的網上遊戲，邊玩邊學習。Mario現正就讀位於九龍塘的傳統名校根德園幼稚園，每年報名人數多達數千人，取錄約5百人，競爭相當激烈，學校的學費也是私幼中較相宜，每年學費$46,000， 分10期繳交。

其畢業生多考獲不同的名小，包括拔萃男書院附屬小學、拔萃女小學、聖保羅男女中學附屬小學等。

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