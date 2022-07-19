家居安全｜1歲嬰孩露台墮樓　明明頭部朝下　卻因幸運只擦損嘴巴

幼兒墜樓意外的發生，往往可能源自照顧者的一時疏忽，不論家中是否加裝防墜樓的安全裝置，照顧者除了需要隨時留意該裝置是否確實發揮功效之外，也須謹記千萬別讓6歲以下的孩童離開自己的視線範圍內，哪怕只有一秒；多一分注意也是讓自己與孩子多一分安心。



每每聽聞幼兒墜樓意外總是讓人心驚膽戰，然而，幼兒墜樓意外的發生，往往可能源自於照顧者的一時疏忽，而「居家防墜裝置」的安裝，也在近年來受到越來越多照顧者的重視，不論家中是否加裝防墜樓的安全裝置，照顧者除了需要隨時留意該裝置是否確實發揮功效之外，也須謹記千萬別讓6歲以下的孩童離開自己的視線範圍內。

1歲小孩意外墮樓，生死之差只是一秒鐘之間的事：（按圖了解）

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1歲娃意外墜樓，路人奇蹟救命！

根據外媒報導，一名土耳其1歲男童趁媽媽不注意時，爬到自家陽台玩耍，孰料，由於男童身型嬌小，竟不慎從陽台欄杆縫隙墜落。據悉，男童當時是以「頭部朝下」的姿勢墜落，然而，在男童墜落之際，恰巧有一名路人經過，男童先是摔在該名路人的背上才變成以臀部着地，頭部並未直接着地。

事後，男童媽媽也隨即下樓查看，而意外搭救男童一命的路人也陪同前往醫院，所幸男童除了嘴巴及牙齒有些微出血之外，並無大礙。該名路人受訪時也表示，自己很開心能夠救這個孩子一命。

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家長必知！居家防墜裝置及加裝注意事項

為避免孩童墜樓意外的發生，照顧者除了平時應向孩子宣導遠離窗戶、陽台及樓梯口等高處之外，也可以考慮在家中較危險的區域，如：窗戶、陽台等區域，裝設以下3種防墜樓的安全裝置：

1. 隱形鐵窗

一種用鋼絲線在陽台或窗戶做成直條狀或橫條狀的安全防護網。

台灣防墜推廣聯盟提醒，只有加裝隱形鐵窗作為兒童防墜是不夠的，因這等安全措施是為了在危急時刻，擋住孩子身軀掉落而設置的，切勿讓孩子因為一時的好奇心，把鋼絲繩當成弓箭或豎琴玩耍，玩久了仍會造成隱形鐵窗鋼絲繩的磨損與鬆動。

2. 防墜紗窗

紗窗上有格狀或條狀金屬條，整片窗會用鎖或螺絲固定在窗框上，孩子跟貓都打不開；要清潔的話，大人可以取鑰匙或起子開，不用擔心孩子在窗邊玩會不慎掉出去。

不過，儘管加裝防墜紗窗，照顧者仍須留意，勿在窗邊及陽台堆放可攀爬之物品，如：箱子或櫃子，避免孩子試圖登高或攀爬的機會，才能將墜落風險降至最低。

3. 窗戶安全鎖

鎖在開窗弧度小於孩子頭圍，安全之餘還能達到通風效果。

不過，加裝窗戶安全鎖之餘，照顧者仍須向孩子宣導遠離窗戶、陽台等高處。

關於窗戶安全鎖的加裝位置，也有網友分享，自己會將安全鎖加裝在窗戶的上窗框（讓孩子觸摸不到），避免安全鎖安裝在窗戶下方，會有讓孩子扳開的可能。另外，照顧者也須定期察看安全鎖是否上鎖，當孩子靠近窗邊時，也務必讓孩子留在自己的視線範圍內，以策安全。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：1歲娃不慎自陽台欄杆縫隙墜落！路過男子奇蹟救命：以為被花盆砸到】