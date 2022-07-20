媽別鬧了｜「婚又不是確定了才結」？劇中13大金句看得窩心有共鳴

Netflix優質台劇《媽，別鬧了！》除了有「陳家三姊妹」的精彩愛情故事發展令人期待之外，劇中也出現了許多值得收藏的經典台詞，就讓我們來看看有哪些吧！（本文有少量劇透，慎入！）



《媽，別鬧了！》自上周五在Netflix上線後，便在網絡上掀起一波熱烈討論；《媽，別鬧了！》取材自真人真事的網路小說《我媽的異國婚姻》，並由比莉姐、賈靜雯及柯佳嬿領銜主演；劇中的「陳家三姊妹」分別有着不同的愛情觀，總是對彼此的戀愛互看不順眼的三人，究竟會迸出甚麼樣的火花？誰又能率先找到幸福，搶先結婚呢？

《媽，別鬧了！》除了有「陳家三姊妹」的精彩愛情故事發展令人期待之外，劇中也出現了許多值得收藏的金句，就讓我們來看看有哪些吧！（本文有少量劇透，慎入！）

《媽，別鬧了！》精彩金句，看得大家也有共鳴：（按圖了解）

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《媽，別鬧了！》必收金句1.

男人不管是50或70歲，要找的都是不超過30歲的女人耶！

在約會過無數個相親對象卻都苦無結果的玫玫（比莉姐飾），忍不住約閨蜜金香玉（沈海蓉飾）邊吃炸雞邊吐苦水，「知道我60歲的網友已經不出來了！」更直白點出，男人不論幾歲，要找的都是不超過30歲的女人！不過，套句陳如蓉說的，「人生就像一壺美酒，越陳越香！」不用急！

《媽，別鬧了！》必收金句2.

年紀那是一個數字，年輕才是我心裏的素質。

玫玫的閨蜜金香玉交了一個比自己年紀小15歲的男友路易，當玫玫問起閨蜜是怎麼辦到的？金香玉便說：「我們這個年齡要找到第二春就不能那麼老實！」當玫玫指着閨蜜大喊：「謊報年齡！」，金香玉仍悠然自得地解釋：「那是凍齡！」不然每天這麼辛苦的運動又忌口是為了甚麼呢？

《媽，別鬧了！》必收金句3.

我愛你有兩種解釋，有一種是我要你付出，另外一種是我願意為你付出，當你沒有確定是哪一種關係之前，千萬別回答『我也愛你』，NO！

看着總是離不開渣男的小妹，大姊陳如蓉（賈靜雯飾）忍不住地對小妹念叨好幾句：「男人也好，娃娃也好，該丟的就要丟，該換的就要換，不然裏面很多蟲！」除此之外，陳如蓉也提醒小妹，「我愛你」有兩種，在還沒確定是哪一種關係之前，千萬別急着回「我也愛你」！

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《媽，別鬧了！》必收金句4.

有人陪着，走下坡也很像在郊遊啊！

當玫玫的相親對象翟仁厚（傅雷飾）帶玫玫去爬山時，向玫玫發表了一番「你的孩子不是你的孩子」的言論，「讓孩子做自己，我們也做自己，我們還可以選擇自己的第二人生。」說完，便準備拉着還在休息的玫玫要下山，當玫玫說：「再休息一下，下坡不好走。」時，翟仁厚對她說：「有人陪，即使走下坡也像在郊遊！」彷彿也暗喻着「人老了，互相作伴」的日子。

《媽，別鬧了！》必收金句5.

人生就是一趟接一趟的旅行，請好好休息再出發。

「飛機落地後，旅行結束時，你是否想過，怎樣的人生正在等着你？是有個理想的對象，陪你分享這一路上的驚喜？是仰望着偶像，繼續幻想着你想要的未來？還是翻閱着相簿，停留在最幸福的時刻裏？又或者，你只是一直在等待，等待着下一趟更有趣的旅行？回家的路上，你是否曾擔心『這樣的人生真是我想要的嗎？』你，喜歡現在的自己嗎？」

人生每個階段就像一趟又一趟的長途旅行，當內心感到疲憊時，千萬別忘記讓自己好好休息再出發，「休息是為了走更長遠的路。」，千萬要記得對自己好一點！「看清楚方向，千萬別迷路。」

《媽，別鬧了！》必收金句6.

女人不想看到真相！

當陳如蓉拿着完稿的小說給總編輯看時，總編輯（洪都拉斯飾）對她說：「我這輩子所有的女朋友、前妻、炮友，她們只教會我一件事情，就是女人不想看到真相，妳幹嘛去挖掘她們的內心啊？」女人心果真海底針，實在難以捉摸！

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《媽，別鬧了！》必收金句7.

我要發洩！還有甚麼比買小東西更好的發洩？

花錢買小東西真的太快樂啦！（雖然玫玫買的都不是小東西）

《媽，別鬧了！》必收金句8.

愛，就像一把菜刀！

「愛，就像一把菜刀，可以砍出彼此的界線，露出最深的恐懼，當然，也可能切開防衛，看到最溫柔的那一面。」

《媽，別鬧了！》必收金句9.

你要對女人好，因為她們都很辛苦！

當小查提起自己的媽媽，讓玫玫不禁有感而發地對小查說：「一人一款命，你也不要怪你媽啦！這世界上，對沒有老公的女人是很殘忍的。」、「你要對女人好，因為她們都很辛苦耶！」

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《媽，別鬧了！》必收金句10.

在有限的生命裏，別讓遺憾繼續。

「我最親愛的你們，甚麼是你們生命中最大的遺憾？一段無法好聚好散的愛情？一個差一點就成功的夢想？一種無法享受孤單的個性？這一群老同學誰沒有自己的遺憾呢？幸好失去的友誼還來得及挽回！不要忘了，藏在綽號中最真實、最無謂的自己，勇敢爭取你應得的吧！在有限的生命裏，別讓遺憾繼續。」

《媽，別鬧了！》必收金句11.

婚又不是確定了才要結！

當妹妹小敏好奇地問，大家都是怎麼確定對方就是那個「對的人」的時候，大姊陳如蓉說：「婚又不是確定了才要結，你看一個『女』旁邊是一個昏頭的『昏』，『婚』這個字早就告訴你了，是頭昏了才會去結的。」

《媽，別鬧了！》必收金句12.

她想改變，是因為她覺得這才是她想要的，所以沒有誰對誰錯！

「在我看來，妳不想要她改變，是因為這樣對妳比較好，但她想改變，因為她覺得這才是她想要的，所以沒有誰對誰錯！」

《媽，別鬧了！》必收金句13.

『一間』是代表放東西的地方，有人在裏面過日子才叫『一家』！

當陳如蓉因為玫玫決定把房子賣掉，而與她大吵一架時，玫玫對如蓉說：「我是要賣這個房子，不是要賣這個家，妳不是很愛背妳爸的話嗎？『一間』是代表放東西的地方，有人在裏面過日子才叫『一家』！」

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：Netflix《媽，別鬧了！》必收13大金句：「婚又不是確定了才要結！」】