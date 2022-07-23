12歲以下孩童喝含糖飲料好嗎？ 毒理學專家：請養成孩子喝水習慣

台式飲品隨處可見，而且價錢便宜，人人手上有一杯都很不是一件難事。不過，台式飲品如珍珠奶茶，屬於高糖飲品。到底12歲以下孩童適合喝含糖飲料嗎？



招名威教授 毒理威廉在網上發文，指出台灣網上根據 102至105 年「國民營養健康狀況變遷調查」，有高達 9成的國小生每週至少喝 1 次含糖飲料。而市面售賣的含糖飲料原料多添加以「果糖」為主的外加糖，營養密度低，不但無法解渴，過量還會引發多種疾病。

過量飲用含高糖飲品 有機會令學童學習力和記憶力下降

原因是胰島素失調，通常過量攝取糖份後，糖會跟蛋白質結合形成糖基化蛋白質，這種變異的蛋白質會隨著血液流到身體各處，一不小心就讓身體發炎。對孩童來說，肥胖、過敏、氣喘、代謝症候群、情緒不穩躁動的腦部狀況也會大增，更重要的是，孩童的學習力和記憶力都會下滑！

過量攝取含糖食品 有機會引發憂鬱症和躁鬱症等情緒病

說穿了，攝取的「劑量」是關鍵。

適量的時候，我們舌頭上的味覺接收器接收到甜味的訊息，就會觸發大腦神經細胞釋出荷爾蒙「多巴胺」，會讓我們感到滿足、愉悅，很像吸了尼古丁一樣，會有「迷上甜食」這類成癮的現象。

但若食用「過量」的含糖食品，歡愉的功能會被屏蔽掉，特別是負責降低焦慮、恐懼、壓力反應的腦源性神經滋養因子（brain-derived neurotrophic factor, BDNF）會大幅減少，結果憂鬱症和躁鬱症的發生率雙雙都會提升不少。

加州大學洛杉磯分校在動物試驗發現，持續食用高果糖 6 週，大鼠的腦部反應會逐漸開始遲鈍，神經細胞的突觸反應也明顯下降，至 6 週後最糟。同時也發現，記憶力及學習能力也下降，受影響的是年紀越小越嚴重。

成人飲一杯全糖飲品已經超出每日上限？

小朋友飲一杯半糖或微糖已經算過量？

所以，攝取糖分多少是過量？以體重 50公斤的人來計算，每日所需熱量約1500大卡，外加糖攝取量不宜超過 150 大卡，即 37.5公克的糖（約 7顆方糖，每公克糖可產生 4 大卡熱量）

以手搖飲為例，大杯全糖茶飲（約 700 毫升），外加糖量約 57.4 公克（熱量約 230 大卡），飲用一杯即超過每日上限。既使孩童體重較輕，每天一杯喝半糖或微糖的飲料，也很難不超量。

這樣大家就知道「糖」帶給大家的快樂是短暫的，成人都在戒糖了，請養成孩子喝水的習慣！

《本文經招名威教授授權刊登》