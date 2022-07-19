第6屆香港兒童國際電影節復辦　實體放映4套新戲　另設兒童工作坊

一年一度的香港兒童國際電影節，來到今年已是第6屆，惟早前受第五波疫情影響，電影節曾改以《KIFF 2022 Online》網上形式放映。有見近月疫情回落，KIFF決定籌備實體電影節，今年8月6、7、13及14日將4套兒童電影帶到高先電影院及PREMIERE ELEMENTS戲院，亦會舉辦電影院小職員工作坊，讓小朋友深入「戲院重地」，體驗戲院職員的工作。



香港兒童國際電影節（KIFF）於2017年首辦，為小朋友及青少年搜羅來自不同國家及富有意義的電影，豐富他們對文化、藝術及創意媒體的了解，拓寬他們對世界的想像。不過今年初受第五波疫情影響，本港戲院暫停開放，KIFF於4月曾以《KIFF 2022 Online》網上形式免費放映7部來自全球不同地區的兒童電影，並以zoom視像形式舉行映後分享會。至早前戲院重開，KIFF便著手籌備實體電影節，挑選4部兒童電影及動畫，於8月6、7、13及14日在高先電影院及ELEMENTS圓方PREMIERE ELEMENTS戲院放映。

第6屆香港兒童國際電影節將於8月6、7、13及14日舉行。

精選4套新戲 所有場次均設映後分享會

今屆開幕電影是加拿大／法國動畫《烈火少女》（Fireheart），講述1930年代紐約首個女消防員勇敢追夢的故事，動畫由《天使愛芭蕾》（Ballerina）班底再度聯手炮製，兩位導演曾參與製作《花木蘭》、《獅子王》等大片，廣東話版更邀得森美、梁雍婷和岑珈其聲演三位主角。

閉幕電影是香港作品《留聲》（Sound Of Silence），由欣欣執導，黃梓樂、陳宇琛、蔣祖曼、鮑起靜及羅莃荋主演，講述10歲男童光仔面對讀書壓力和常常吵架的父母，在嫲嫲離世後更開始出現失眠，自覺是個被忘記的星球，直至一日他突然失去蹤影，父母從一個錄音布娃留下的聲音線索，始得知兒子的內心宇宙。本片榮獲2022年法國康城世界影展的最佳家庭/兒童電影、最佳年輕男演員及最佳長片女導演獎；2022年美國加州KIDS家庭電影節最佳亞洲電影等多個獎項。

另外兩部電影則是榮獲2022年德國電影獎頒發觀眾大獎的德國／奧地利電影《魔法動物學院》（School of Magical Animals），以及榮獲2020年法國安錫國際動畫影展、2021年法國凱薩獎及2021年法國盧米埃獎三項最佳動畫提名的法國／比利時動畫《小小吸血鬼》（Little Vampire）。

《烈火少女》將於8月6日於ELEMENTS圓方PREMIERE ELEMENTS舉行開幕首映禮，而《留聲》亦會於同日舉行特別放映。所有KIFF場次放映完畢後均會設有15分鐘的映後分享會，主辦方特別邀請《烈火少女》粵語配音演員森美、梁雍婷、岑珈其、《留聲》監製廖婉虹及演員陳宇琛、黃梓樂、羅莃荋、導演黃修平等人出席，與一眾小朋友及青少年交流，分享不同想法。

另設「電影院小職員」工作坊

除電影放映之外，KIFF還再度舉辦「電影院小職員」工作坊，小朋友在電影節的兩個週末，可化身成「電影院小職員」，在專人指導下擔當放映員及帶位員兩個不同崗位。

「電影院小職員」工作坊分為兩部分：

[帶位初體驗] - 電影放映前30分鐘開始

[放映室直擊] - 緊隨電影完場後進行，約長30分鐘

地點：PREMIERE ELEMENTS

語言：粵語

每場名額：疫情關係，名額或會不定期更新，恕不另行通知

報名方法：可瀏覽官方網站www.kiff.asia費用：HK$180 - 已包括該場次的成人及小童戲飛各一張

*適合6歲或以上小童參加，每位小童須由一位成年人陪同

KIFF門票將於7月22日起公開發售，有興趣家長可留意高先電影院或PREMIERE ELEMENTS網站，或於Hong Kong Movie 香港電影及Broadway Circuit百老匯院線的手機程式訂票。