9歲腦癱男孩樂樂術前拍片　籲媽媽生第二胎「好好保護你的一生」

日前9歲重度腦癱男孩樂樂於手術前拍片，告訴媽媽如果他手術後回天乏術，一定要生第二胎來好好保護她的一生。後來更稱不想治療，不願父母為了自己的病而負債一輩子。片段令人心酸，網民紛紛留言鼓勵樂樂，希望他手術成功、病情好轉。



淚流滿目籲媽媽生第二胎

一名廣州9歲男孩樂樂自幼確診重度腦癱、語言障礙及早產兒視網膜病變，最近需要再次手術。樂樂母親早前曾於社交平台開名為「是堅強的樂樂呀」的帳號，分享樂樂的抗病經歷。早前發布的影片中樂樂淚流滿目，告訴媽媽：「如果我在手術台上下不來的話，你一定不要難過，你一定要生第二胎，來好好保護你的一生，我這9年來能當你的兒子已經很幸福了。」樂樂為家人著想的心令人感動不已，同時也替他心痛。

媽媽也留言分享感受，指自己這輩子只有兩次哭得特別難過，一是樂樂出世時，收到醫生通知指他很難存活，要母親不要抱持希望並做好最壞打算；另一次就是聽到樂樂這番說話時：「你是媽媽拿命換來的寶貝，你是媽媽等了半個世紀最珍貴的禮物，你是媽媽最割捨不下的愛，是媽媽的全世界，是媽媽心裡最大的牽掛，媽媽今天聽到你對媽媽說的這番話，媽媽心裡真的好心疼。」她亦堅信樂樂能像小時候一樣克服萬般艱難。

不忍父母負債累累

最後樂樂未能順利進行手術，因為他們的居住的地區被列為「封控區」，因此要待解封後才能入院手術。後來母親再次發布影片，片中樂樂收到住院通知，但他卻稱不想接受治療：「我不忍心再看到你和爸爸為了我這一生辛苦的負債累累了。你和爸爸老了怎麼辦？」令媽媽瞬間淚崩，並表示寧可失去一切都不能失去他。

網民籲對外募捐

網民籲他們對外募捐，希望以實際行動支持他們一家。同時鼓勵樂樂不要放棄：「爸爸媽媽沒有放棄你，你也一定不能自我放棄」、「這麼懂事的孩子，上天一定會厚待你的，加油加油！」、「我也是媽媽，看到孩子這麼懂事，突然破防了」、「父母為孩子創造無數個奇跡，希望樂樂是其中之一」。