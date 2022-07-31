懷孕｜孕期便秘或可誘發早產　4個生活習慣　紓解準媽媽腸道壓力

撰文：親子王國
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在懷孕期間，孕媽媽的身體變化不少，其中有孕媽媽會反映自己周數愈大，較易便秘。有醫生指出，便秘是指一星期排便的次數少於3次，或者排便時每次都很難或量小，或大便較硬，都是便秘。

醫生解釋，懷孕期間身體的種種變化，令腸的蠕動變差，令排便變得困難。而且，孕前易便秘的孕媽媽，在懷孕後的問題會變得更嚴重了。因此，醫生建議了以下四個準媽媽都要養成的好生活習慣！

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【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：【孕期必睇】孕期便秘有機會誘發早產 準媽媽必要養成4個生活習慣】

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