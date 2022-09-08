冷氣機｜熱天下沒空調難入睡？原來電風扇配「這些東西」一樣消暑

現在天氣炎熱，家家戶戶都開啟冷氣，來度過悶熱的夏天，也有些家庭選擇省電，會只開電扇來省電費，日前就有一名網友好奇「真的有人可以不開冷氣睡覺嗎？」他疑惑不開冷氣怎麼睡得着，網友們則提供不同「省冷氣妙招」。



一名網友在PTT好奇發問「真的有人可以不開冷氣睡覺的嗎？」他表示，現在天氣又悶又熱，睡覺前就會開冷氣，房間冷氣開下去等於天堂，但走出門外就像地獄一樣悶熱，讓他不解「到底不開冷氣怎麼睡得着？」

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對此，眾網友回應：

．「真的想睡也不會管有多熱了」

．「躺在磁磚上睡得着」

．「開電扇加上喝一瓶啤酒，保證很好睡！」

．「用竹蓆配上兩台電風扇可以睡着」

．「額頭、頸子、胸口、肚子抹點白花油，再開電風扇就好，但蠶豆症患者不適用」

．「我比較不怕熱，到現在都是電風扇加自然風睡覺」

．「我就一個蓆子，沒吹電扇跟冷氣，就這麼睡10年了」

．「我睡前會把冷氣關掉，電風扇開最大就好」

．「我住在台南市透天一樓，沒開冷氣就可以睡，只需要電風扇就好」

．「我開冷氣反而睡不着，10多年來只吹電風扇」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】