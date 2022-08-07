婆媳｜新抱霸用浴室1小時　無視長輩如廁需要　終使他們失去尊嚴

很多人買房會考量衛浴的數量，來避免家人搶用洗手間的狀況，日前有位網民就抱怨，家裏只有一個洗手間，媳婦每次洗澡都要花1小時以上，導致長輩內急憋不住，只能在垃圾桶如廁。



一名網民在Facebook「爆怨2公社」發文表示，家裏的媳婦每次洗澡要霸佔廁所1小時以上，可是她們的老公寓只有一間衛浴，前幾天更是使用長達2小時，連友人不斷敲門，告知需要使用廁所，她都沒有想趕快出來的意願，導致長輩常常憋不住，只能在垃圾桶如廁。

相關文章：爺孫｜老爺提議「生個姑姐」陪孫女玩 一年後竟真與奶奶再當爸媽

+ 3

事主無奈表示，家裏沒有浴缸能泡澡，不知道為何媳婦能在廁所這麼久，也不想要讓她覺得自己沒有洗澡自由，但這個問題已經影響家人，因此事主求助「有甚麼解決之道嗎？」

對此，網友建議：

．「請他們夫妻自己出去住」

．「如果沒辦法加蓋廁所，這個簡易尿桶其實很好用」

．「換大間一點的房子，有2間廁所就不用爭」

．「媳婦是在洗金身嗎？」

．「我家4個人，3間廁所有時候就要排隊了，更何況一堆人住，還只有一間廁所」

．「請他們搬出去」

．「浴廁分開就好了」

．「還是建議讓兒子跟媳婦搬出去」



還有人幽默表示：

．「請一個看護幫她洗澡」

．「以前我小嬸也是，洗澡都洗一個小時起跳，我問她為何要洗這麼久，她說每天按摩全身，才可以細皮嫩肉，說真的，也沒有細皮嫩肉」

．「知道她要洗澡前，大家都趕快去上廁所，她應該就會洗很快了」



【延伸閱讀，更多婆媳關係故事】

婚姻｜妻子3年不孕 長輩強迫離婚 事主再婚兼為父後嘆天意弄人

+ 7

奶奶癌症末期 老公欲賣樓救母 台妻不滿上網公審：再活也沒幾年

+ 29

延伸閱讀：

非三高！ 男女理想另一半首要符合「兩大條件」

72歲爸翻到出生日曆！女兒送這輩子最棒禮物 網秒感動：直接鼻酸

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】