立秋│暑氣未消 中醫指不宜吃一類水果傷脾胃 附3湯水食療清熱潤燥

8月7日為二十四節氣中的第13個節氣「立秋」，意即秋天的開始。註冊中醫師蔡卓航指出，「立秋」後雖然一時暑氣難消，但天氣總的趨勢是天氣逐漸涼爽。往往使人極易產生倦怠、乏力之感，飲食上應注意4個養生上不宜；而夏天常吃的水果亦開始要換為多食酸味果蔬，達至養胃潤肺止咳、清熱排濕，以備迎接秋涼天氣的來臨。



蔡卓航醫師提到「一夏無病三分虛」，意即立秋節氣預示著炎熱的夏季即將過去，秋天就要來臨，「立秋後雖然一時暑氣難消，還有『秋老虎』的餘威，但天氣總的趨勢是天氣逐漸涼爽。往往使人極易產生倦怠、乏力之感。根據中醫『春夏養陽，秋冬養陰』的原則，可根據需要適當進補。」

立秋宜吃食物

立秋時節飲食養生，蔡卓航醫師指《飲膳正要》言：「秋氣燥，宜食麻以潤其燥，禁寒飲」，所以主張大家入秋時宜滋陰潤燥，「可適當食用芝麻、糯米、粳米、蜂蜜、枇杷、菠蘿、乳品等柔潤食物，以益胃生津。從秋令和四季養生角度說，養生當以多食酸味果蔬，養胃潤肺以備秋涼，適合於清熱排濕、潤肺止咳、清心安神。」

蔡卓航醫師提到5個適合立秋的養生飲食原則:

1、不要暴飲暴食

一般人到了秋季，由於氣候宜人，食物豐富，往往進食過多。蔡卓航醫師說:「攝入熱量過剩，會轉化成脂肪堆積起來，使人發胖。在秋季飲食中，要注意適量，而不能放縱食欲，大吃大喝。」

蔡卓航醫師指一般人到了秋季，由於氣候宜人，食物豐富，往往進食過多立秋攝入熱量過剩，要注意適量，而不能放縱食欲，大吃大喝。(Photo AC)

2、少吃刺激食品

蔡卓航醫師建議大家在秋天應當少吃一些刺激性強、辛辣、燥熱的食品，「如尖辣椒等。另外，還要避免各種濕熱之氣積蓄，凡是帶有辛香氣味的食物，都有散發的功用，因此提倡吃一些辛香氣味的食物如芹菜。」

3、飲食不宜生冷，注意水果品種

由於秋季天氣由熱轉涼，人體為了適應這種變化，生理代謝也發生變化。飲食上，蔡卓航醫提醒大家特別注意不要過於生冷，「寒冷食物容易導致腸胃消化不良，發生各種消化道疾患。其次，經過一個長夏後，人們的身體消耗都很大，特別是一些老年人，大多脾胃虛寒，因此，在選擇食物時，不宜過於寒涼，例如：西瓜、梨、青瓜等，其性味寒涼，多食可能傷及脾胃，所以要少吃。」

4、應忌過燥食物

中醫養生常識認為，苦燥之品易傷津耗氣。蔡卓航醫師說:「秋季燥邪當令，肺為嬌髒，與秋季燥氣相通，容易感受秋燥之邪。許多慢性呼吸道疾病往往從秋季開始復發或逐漸加重。所以，秋令飲食養生應忌過燥的食物，比如一些煎炸類的食物。」

5、可吃解暑食物

雖然已過立秋，但是秋老虎的威力可不比夏天小，蔡卓航醫師指建議大家同樣要做好預防中暑的措施。「一般來說，喝些綠豆湯，吃些蓮子粥、薄荷粥是很有益處的。多吃一些新鮮水果蔬菜，既可滿足人體所需要的營養，又可補充經排汗而丟失的鉀。」

推薦三款立秋宜用食療：

+ 1

1. 蘋果銀耳羹

材料：銀耳半朵、大蘋果1個、紅棗10克、枸杞5克、冰糖適量

做法：

1. 銀耳用適量的水泡發，泡發好後的銀耳去除蒂頭，清洗乾淨後 撕成小塊

2. 紅棗、枸杞洗淨

3. 把銀耳放入鍋中，加入適量的水，中火煮40分鐘

4.銀耳塊煮好的時候，把蘋果去皮、去核，切成小塊

5. 加入蘋果塊、紅棗，繼續煲10分鐘左右

6. 十分鐘後，加入枸杞、冰糖，攪拌均勻，蓋蓋子繼續煲2分鐘即可關火

功效：養陰潤燥

2. 淮山百合紅棗粥

材料：大米適量、淮山藥90克、百合40克、紅棗15枚、薏苡仁30克

做法：將以上材料處理好一起煮粥

功效：滋陰養胃、清熱潤燥

3. 五彩蜜珠果

材料：蘋果1個、鴨梨1個、菠蘿半個、楊梅10粒、馬蹄l0粒、檸檬1個、白糖適量

做法：

1. 蘋果、鴨梨、菠蘿洗淨去皮，分別用圓珠勺挖成圓珠，馬蹄洗淨去皮，楊梅洗淨待用。

2. 將白糖加入50毫升清水中，置於鍋內燒熱溶解。

3. 冷卻後加入檸檬汁，把五種水果擺成喜歡的圖案，食用時將糖汁倒入水果之上，即可。

功效：生津止渴、和胃消食。