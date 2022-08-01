三餸一湯食譜｜香芒炒雞柳+帶子蒸水蛋+櫻花蝦炒椰菜+清熱消暑湯

這次的三餸一湯是15分鐘可完成的小菜，包括由夏日當造的芒果所製成的香芒炒雞柳，還有鮮味滑溜的帶子蒸水蛋、營養十足的櫻花蝦炒椰菜，最後配多個銀杏冬菇冬瓜湯來消暑清熱，就最好不過。



香芒炒雞柳

夏天是芒果當造的季節，香芒炒雞柳絕對是適合炎炎夏日食用的菜式，醒胃得很。若你想輕鬆為芒果起肉切條，可按下文連結，能毫不費力就取出芒果肉，而且不會浪費太多，十分方便。這道菜以芒果跟雞柳為主，建議兩者切成差不多長度，大概1至2厘米粗，4厘米長，吃起來不會又大又小。芒果入饌最怕的情況就是芒果煮到溶溶爛爛，在這裡必須提醒大家，記得關火後才下芒果，不然芒果遇熱後會縮水，煮到糊爛。

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香芒炒雞柳食譜

帶子蒸水蛋

蒸水蛋與海鮮從來都是絕配，帶子蒸水蛋用的是日本急凍帶子，口感爽彈，跟滑捋捋的蒸蛋互相輝映。急凍帶子不必買刺身級的，買標明煮食用的便可。圖中的蒸水蛋為求拍攝效果就原隻上，但其實你可從中間橫切成兩塊薄片，任它隱身於蛋液之中，而且薄身帶子甚至熟得更快。要注意的是，帶子蒸之前必須徹底印乾水分，否則它會在蒸的過程不斷出水，隨時令完成品的帶子和蛋分離。

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帶子蒸水蛋食譜

櫻花蝦炒椰菜

櫻花蝦跟椰菜原來是很不錯的配搭，想椰菜更香，就要善用櫻花蝦，在炒菜前先用冷油爆香櫻花蝦！由於櫻花蝦很小，因此無需太多的油分就做到炸櫻花蝦的效果，令油變成蝦油，充滿櫻花蝦香氣，以蝦油炒椰菜就更香了。

不少人覺得炒椰菜很難煮腍，似乎一定要在鑊中加水冚蓋焗，其實不一定。像筆者這次炒椰菜都完全沒有加水，由於椰菜本身都有水分，理論上不必再加水，而炒的時候建議用大火，更快把菜炒熟炒腍。此外，由於家中爐火溫度不及餐廳的高溫，建議炒椰菜時將椰菜和料頭分開炒，否則很容易因為不夠高溫，拖長了烹煮時間而令椰菜出水。

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櫻花蝦炒椰菜食譜

銀杏冬菇冬瓜湯

大暑剛過不久，天氣酷熱仍需幫身體排濕、清熱排毒，此時飲冬瓜湯就最好不過。銀杏冬菇冬瓜湯可紓緩煩躁鬱悶，尤其炎夏又濕又熱、脾胃易受困，食慾不振及消化不良等，更宜補氣清暑，健脾養胃。中醫指出，銀杏冬菇節瓜湯有消暑解渴，清熱利濕的功效，非常適合大暑的炎熱天氣飲用；不過湯略寒涼，適合實熱體質的人飲用，若大便稀爛、消化系統不良、怕冷、痛風等人士需要慎服。

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剪接：葉思雅