諾如病毒｜上吐下瀉發低燒！酒精殺不死　預防唯一方法是這樣做

家有幼童的家長們一聽到「諾如病毒」（編：又稱諾羅病毒、諾沃克病毒）絕對聞之色變，一人感染全家中，中獎的人大多有高燒症狀，還會上吐下瀉，吃甚麼吐甚麼、也無法補充體力……更不用說還要照顧小孩，除了崩潰，中獎的父母應該沒有其他形容詞可以描述這地獄般的生活。



甚麼是諾如病毒？

諾如病毒是腸胃型病毒，好發在冬季。感染者會有24小時～48小時的潛伏期，接着就會出現低燒（38度）、腹瀉、腹痛、嘔吐……等症狀，症狀大約持續1～2天。全身虛脫無力，苦不堪言。

發病到高峰期過後，在接下來的2～3周，病毒會隨着糞便排出。因此大家上完廁所後一定要用肥皂仔細清洗雙手，平常愛邊上廁所邊玩手機的人，也不要再帶手機進去了，或是如廁完後要記得幫手機徹底消毒，以免看不見的病毒附着在手機上。

相關文章：Omicron｜確診後或有呼吸困難後遺症 參考世衛建議 自學3招紓緩

+ 5

感染途徑為何？

諾如病毒傳染性極強，且病毒即便排出體外也還有3天的感染時間，所以如果感染者不小心碰了自己的嘔吐物、糞便，又沒有做好衛生清潔動作，就很有可能再傳染給下一個受害者。

諾如病毒的傳染途徑是透過口鼻傳染，只要接觸感染者的嘔吐物、糞便，或是被感染的食物，皆有可能致病；又或是感染者嘔吐、上完廁所後沒做好手部衛生，東摸摸西摸摸，讓病毒到處殘留、或是做菜給大家吃，病毒也就很可能因此散播出去。

因此諾如病毒也特別常見於群體感染，尤其是學校、幼園兒、老人照護中心、軍營…..等等，只要有一人得病，就很容易傳播開來。

真的感染了，上吐下瀉好不舒服怎麼辦？

因為諾如病毒屬腸胃型病毒，容易讓腸胃極度不適，進去的少出來的多，造成人體容易脫水、電解質失衡，特別需要患者多多注意，尤其是老人或嬰幼兒。

再來就是儘量吃清淡、無調味無油的食物，讓腸胃減少負擔，但同時必須注意營養多攝取，幫助腸胃細胞修復。

至於被嘔吐物、排泄物沾到的衣服，因為擔心有病毒殘留，建議馬上脫掉並用肥皂、熱水清洗（記得戴手套口罩），以免病毒再次傳播。

相關文章：兒童健康｜孩子肚痾還可吃雪條？醫生分享3大用途 媽媽也感錯愕

+ 11

該如何預防？

現在的諾如病毒並沒有特效藥跟預防疫苗，酒精對諾如病毒也沒甚麼太大的作用，即使就醫醫生也只能開支持性藥物，讓我們生病期間症狀不要那麼嚴重……

唯一可以消滅病毒的就是用肥皂洗手，只要是接觸患者被吐到、沾到糞便的床單、衣服、馬桶、地板……通通最好戴上口罩跟手套，清潔完後仔細的用肥皂洗手！

料理前蔬果肯定要洗乾淨、且避免生食生飲，避免病從口入；居家環境更可以用高濃度稀釋漂白水進行全面性消毒殺菌。

【延伸閱讀，更多兒童健康建議】

兒童健康｜2歲童服成人止瀉藥 2日後腹痛加劇 原來腸道竟破裂了

+ 7

服用維他命C不可抗流感！ 時至今日仍有父母盲信坊間抗病傳言

+ 8

延伸閱讀：

溫差7度、濕度70%以上就容易過敏？預防孩子「換季過敏」5守則

嬰兒皮膚黃黃的是修圖失敗？爸媽們都應該知道的「新生兒黃疸」

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」