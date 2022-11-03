新冠肺炎｜二次確診症狀會更嚴重？「無敵星星」也非有絕對免疫力

着台灣當地疫情持續延燒，由於並非確診後就擁有「無敵星星」，在疫情持續蔓延的狀態下，也讓不少人開始擔心自己是否會有「二次確診」的可能。若是再次確診，症狀會更嚴重嗎？



隨着近日氣溫驟降，也讓大家開始關注今年「季節性流感」的走向，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝也於11月14日表示，流感、呼吸道融合病毒（RSV）及肺炎鏈球菌等等，都是在新冠疫情爆發之前，就好發於秋冬季節的呼吸道傳染疾病，並不排除會有三病一菌共同感染的可能。

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對此，王必勝指揮官也建議，面對好發於秋冬季節的呼吸道傳染疾病，最主要的應變方法還是在前往人潮眾多的場所時，必須配戴好口罩，以及盡快施打疫苗，才能做好防疫工作。

「二次確診」的症狀會更嚴重嗎？

隨着台灣本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也宣布，截至11月13日為止，今年已累計超過七百萬例本土病例。由於並非確診後就擁有「無敵星星」，在疫情持續蔓延的狀態下，也讓不少人開始擔心自己是否會有「二次確診」的可能。若是再次確診，症狀會更嚴重嗎？

根據香港《南華早報》的資料顯示，近日香港「二次確診」的市民，多數症狀較第一次確診溫和，且再次感染新冠的人數佔每日新增病例不到2%。

美國紐約威爾康乃爾醫學院（Weill Cornell Medicine）感染疾病主任羅伊醫生（Dr. Roy Gulick）也表示，當你確診康復後，體內會有抗體預防未來再次確診，然而，並非所有抗體都能幫助你對抗二次感染，不過，若是你真的再次確診，這些抗體能降低再次確診症狀的嚴重性。

若是「二次確診」．須注意2大關鍵時間點

羅伊醫生補充，雖然曾經確診或持續施打最新新冠疫苗都助於預防再次確診，但它們並不能完全保證你不會再度生病，或是讓二次確診的症狀變得溫和，因為這些免疫力通常會在體內持續3至4個月，過了這段期間，保護力便會隨時間而受到影響。因此，除了施打疫苗之外，最重要的還是在外出時配戴好口罩。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：「二次確診」的症狀會更嚴重嗎？2大時間點是關鍵！面對秋冬呼吸道傳染病，需做好2項應變措施】

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