人妻的困擾：老公愛玩線上遊戲怎麼辦？3個有效溝通方法不傷感情

最近媽媽妞真心話社團有媽媽發文問大家：「會不會跟老公一起玩線上遊戲？」因為自己不玩遊戲，無法理解老公為什麼那麼愛玩、都在玩什麼，許多媽媽於是留言回覆說其實自己也會找時間跟老公一起玩遊戲，可能是玩手遊、槍戰、養成遊戲等等，算是夫妻之間的小情趣，但也有人看不慣老公玩遊戲，或是擔心自己不愛玩導致跟老公沒話題該怎麼辦呢？



老公愛玩遊戲是什麼心態？

其實玩遊戲不外乎就是為了尋求治癒或刺激。養成類、RPG類、單機類等遊戲在升等、破關、收集到虛寶時會讓人明確的感覺到成就感，當自己的帳號變得越來越高級，這些都會成為治癒舒壓的來源，即使上班多累、生活多有挫折，打開遊戲看到自己的家園、角色依舊那麼神就讓人可以暫時忘卻一堆煩惱，投身到遊戲中放鬆。而如果現實生活過於平淡、沒有什麼有趣的事情或壓力太大，競技類、打擊類、對弈類等遊戲讓人可以扮演不同的角色在遊戲世界中得到刺激的體驗，用比賽擊敗對手、罵豬隊友也都是舒壓的方式！

3個溝通重點令老公自願減少打機時間（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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怎麼適應老公愛玩遊戲？

要想這個問題首先有個前提：「玩遊戲」只是一種興趣，就像健身、看電影一樣，不應該預設立場當成不好的事，當「玩遊戲有什麼用？」、「玩遊戲很幼稚！」、「就不能做別的興趣嗎？」說出口，老公會認為自己的喜好被否定，雙方可能出現嫌隙，所以首先請先放下成見，把遊戲當成平常的興趣，所以如果老公愛玩遊戲這件事沒有嚴重影響到家庭生活，我們便可睜一隻眼、閉一隻眼，不要過度控制＆干涉。

但若老公說好要做家事、陪小孩結果玩遊戲玩到忘記，或是回家只盯著手機電腦對老婆小孩不聞不問，我們就必須進行溝通了！以下三個溝通重點給妞妞們參考：

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1. 不要強硬禁止：要阻止老公不玩遊戲是很困難的，越阻止他只會越愛玩，甚至在我們看不到的地方偷偷玩，還很傷感情，所以我們的目標要放在：讓老公自律玩遊戲的時間。

2. 說出自己想法：用盡量平和的語氣告訴老公我們的感受，讓對方知道這個興趣已經影響到我們，例如「我有點難過，因為我們以前睡前都會聊天，但是最近你都在玩遊戲，我想要跟你聊天。」單純說出自己的想法跟具體需求，不要使用責怪、比較、威脅、情緒勒索等拐彎抹角的說法。

3. 一起討論折衷方法：讓對方知道我們不是想禁止他玩遊戲，而是有具體的希望，例如想請老公回家至少做什麼家事、跟孩子互動多久時間等等，跟老公一起討論該怎麼折衷做到雙方都接受，內容包含做什麼、如果答應了做不到怎麼辦、特殊情況怎麼處理等等。

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一定要跟老公一起玩遊戲嗎？

也有妞妞們擔心自己就是不愛玩遊戲，看著老公玩好像自己被丟在一旁，好想參與又不知道怎麼辦？其實就如同前面所說，遊戲就是個興趣，每個人興趣都不同，有人愛衝浪、有人愛閱讀，當伴侶去衝浪時我們就在旁邊休息，有時幫他拍拍手歡呼，我們在安靜閱讀時伴侶也可以在旁邊做自己的事，重點不是一定要有共通點，而是互相尊重理解、接納對方的喜好。「對另一半的興趣保持好奇心」也是增進關係很好的方法，即使我們不是很懂，也可以偶爾聽伴侶說說他是怎麼打敗那個王、隊友又怎麼耍笨害他，不僅讓自己有參與感，也讓對方感覺到支持！

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