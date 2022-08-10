收納｜屋企太亂或因習慣「冇手尾」　養成12招　拆細收拾家居步驟

編按：收納對很多媽媽而言，是一件繁重且難處理的事情，但可曾想過，要是能把收拾家居變成每天生活的小習慣，收納便不再如此令人頭痛呢？以下為《淨好生活：80後執嘢女生的極簡慢活風》一書的節錄內容，或能助你養成一種全新的家居收納態度。



辛苦工作了一整天，回到家中卻見到一片凌亂，但累到不願意再動，於是任由自己在「亂葬崗」裏耍懶。心裏知道是時候大掃除，但一想起要大掃除就未掃先累了。

有一段時間，因為工作繁忙，沒時間打理家務，然後每次都等到再也接受不了才找鐘點姨姨來打救。結果發現家中短暫保持整潔的時期，就是鐘點姨姨離開後的一、兩天。

無論做家務是否我們的興趣，但我們都需要一個整潔的家居。除了因為安全和衞生之外，還有我們的心理需要。家居環境不整潔，在無形中會令我們無法安樂自在。遲遲不整理家居，就像工作清單上的一項無限延期的事項，給我們心理負擔和壓力。

以下12個小技巧，可把收納分拆成輕鬆處理的動作，減省打掃的壓力（按圖了解）：

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「別拖延」成為日常習慣

提到要清潔家居，不少人的心態都是「遲些再做吧」。這種拖延的心態持續一段時間後，我們就會發現冷氣機和風扇有很多塵埃，為甚麼書枱表面好似不太清爽？

聖嚴法師曾叮囑弟子說，在酒店留宿後要不留痕跡，以免為清潔工增添工作。原來觀察自己在每個動作後，為環境遺留甚麼痕跡，細心觀察並及時處理，就無需每次清潔都要勞師動眾，因為「新鮮」的污漬總是最容易清理的。

每一刻都是清潔的時候

前文提到，我在法鼓山時天天都洗廁所，原因並非馬桶天天都很髒，而是為了讓每位使用者都可以舒適自在地享用整潔的空間。同樣，我們做家務的重點不是要清理污垢，而是要保持整潔。有了這個心態，做家務的態度就會不一樣。

定期大掃除很難嗎？只要把全屋清潔這個大工程細分並每日做一點，這樣會輕鬆和容易得多。我們未必需要一次過把整個家居都大洗一遍，不妨把家中各區分拆多天來處理，每次可能要5-15分鐘。

今天先抹一小撮牆壁，明天抹一抹馬桶，後天清洗其中一部冷氣機隔塵網。逐少逐少地做，就可以把整潔家居無縫地融入日常習慣，不至於有大掃除那種汗顏的感覺。

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家務小貼士

．堅持每日掃地，並用拖把輕抹地面作基本清潔。

．留意到地板有任何污漬，立即抹掉，以免污漬積聚。

．煮食和洗碗後，留意牆壁和洗碗盆周圍，把殘留的油污或水漬及時抹去。

．每晚刷牙後，用抹布抹乾洗手盤和水龍頭，避免形成霉菌和鏽漬。

．每次照鏡後，用抹布輕拭鏡面，保持鏡面清潔。

．定時清理回收品，每次清理一類會倍感輕鬆。

．煮食後立即洗好廚具，讓自己輕鬆用餐，餐後要洗的碗碟就更少。

．用餐後馬上把碗碟洗乾淨，然後安心做其他事。

．用完的醬料和飲料容器馬上清洗，否則忘記了渣滓會變壞和招惹害蟲。

．起床後立即把床鋪整理好，每晚讓自己回到整潔的睡床。

．用完的充電線要捲好，放回原位，這樣可以延長充電線的壽命。

．每次翻找衣物，把其餘的衣物整理好，以免凌亂。

Caption:

．「別為明天的自己添麻煩，因為她將有明天的事要忙。」每當想起這句話，我就有動力去做好今日要做的家務。

．每當發現「新鮮」的污漬，就要盡快清理。



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（萬里機構授權使用）

書名：《淨好生活：80後執嘢女生的極簡慢活風》



作者：Ren Wan

香港理工大學翻譯及中文學士，畢業後投身雜誌編輯行列；2011年與好友創辦「執嘢JupYeah」，專注推廣以物換物及關注過度消費和浪費等問題。目前一半時間經營「執嘢」的工作，同時繼續以自由撰稿人的身份探討環保、綠色生活、慢時裝（Slow Fashion）等議題。



【本文獲「萬里機構」授權轉載。】