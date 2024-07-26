開學系列｜水樽BPA-free不代表安全　BPS或干擾荷爾蒙導致早熟

新學年來臨，不少家長都開始為子女採購上學用品，水樽是其中一項開學必備物品。家長選購水樽時除了留意外觀、價格以及耐熱溫度等資訊外，也應留意物料是否安全無害。以往有不少水樽都含雙酚A（BPA），有機會影響動物發育及生殖系統。近年市面上有不少水樽都標明「BPA-free」，但可能含替代物有雙酚S（BPS），有相近的副作用！



標明BPA-free也可能含替代物BPS

香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影博士表示，市面上的水樽物料多為聚碳酸酯（PC），這種塑膠由多種物料製成，生產時通常會加入聚合物和塑化劑如BPA，令物料更為堅韌耐用，這種塑膠多用於奶樽、運動水樽等用品。

BPA影響動物神經系統、生殖系統及發育

曾有動物實驗研究顯示，低劑量BPA會對動物的神經系統、生殖系統及發育產生不良影響。早年有關BPA的爭議愈演愈烈，大眾擔憂使用含BPA的用品或危害身體，所以後來不少廠商都在產品上標明「BPA-free」，生產時改用同為塑化劑的替代物雙酚S（BPS），但方博士指出兩者的功能及副作用相似，同樣會干擾動物的生殖系統、細胞以及神經系統，更有機會導致早熟。

「BPA-free」或可能含BPS。（photoAC）

暫時未有證據顯示BPA威脅人類健康

不過根據食物安全中心的指引，BPA長年用於食物接觸物料，至今仍未有證據顯示會對人類健康構成風險，人們從所有食物、飲料中攝入的BPA份量極低。歐盟食品安全局訂立的安全攝入量為每公斤體重0.05 mg，只要不超出上限就不用擔心。

雖然BPA會於人體內迅速代謝並經尿液排出，暫時未有證據顯示會威脅人類健康，但仍有不少國家仍禁止出售含BPA的奶樽，以降低嬰兒攝入BPA的機會。

不少國家禁止出售含BPA的奶樽，防止嬰兒攝入BPA。（photoAC）

水樽裝熱飲或酸性飲料易釋出有害物質

方博士提醒使用水樽時最重要是注意安全性，水樽在高溫的環境下容易釋出其他物質，可能對身體造成不良影響。他提醒盡量不要盛裝熱飲，溫度應維持在40°C以下；凍飲不會有太大影響，但是建議只裝常溫液體，最理想的溫度為15°C至20°C。他也提醒不要裝酸性高的飲料如檸檬茶。他籲大眾不用過於擔心，如果只裝常溫的中性飲品，水樽較低機會釋出有害物質，不用太擔心水樽是否含BPA、BPS等，正常使用便可。

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