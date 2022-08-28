親子食玩好去處│全港最大3萬呎歷險攀爬樂園 必玩6項目洞穴探險

每逢假日家長們都花盡心思，要為小朋友搜尋與別不同的好去處。全港最大室內歷險攀爬樂園於暑假壓軸登場，位於荃灣楊屋道30,000 呎極寬敞空間將大型遊樂設施與專業化攀岩運動完美結合，場內主要劃分為六大區域，設有專業教練駐守，為家長及小朋友提供指導。



Triangle Plus 為各位家長及小朋友提供最安全合適的活動選擇及體驗，讓小朋友放放電之餘，更可增加親子互動的機會。全場共劃分為六大區域，除了專注於體能、腦筋、手腳協調等訓練及挑戰，亦旨在為您帶來簡單的快樂和滿足感。

即睇六大必玩項目

趣味攀岩牆（Fun Walls）

趣味攀岩牆以多變造型及遊玩形式打造出各種色彩奪目的攀岩牆，適合大小朋友遊玩。場內各種設施均配以 Trublue 自動保護裝置，只需配以專屬安全扣即可自助遊玩，讓大人小朋友一同為攀岩運動打好基礎。

+ 6

繩網樂園區（Ropes Course）

以高架地台設置包含各種挑戰的空中走道，只需佩戴專用安全帶，即可感受恍如行走於懸崖的刺激感，旨在訓練小朋友的腦筋與手腳的協調。

+ 3

抱石牆區（Boulder）

近年興起的室內抱石運動，高度一般在四至五米左右。場內設有不同斜度的抱石牆，斜度愈大，難度愈高，場地的攀爬路線會定期更新，配合不同攀爬者的需要，無論新手或老手都可以找到合適自己的線路，旨在小朋友能細心思考勇敢破解難關。

忍者樂園區（Ninja Course）

如忍者一樣飛簷走壁，測試體能極限。區內設置各種高難度挑戰項目，挑戰者如要突破關卡，力量、平衡、體力缺一不可，小朋友亦可充分展現速度與體能。

+ 1

洞穴探險區（Caves）

給您室內探險的專屬體驗，區內設置恍如野外洞穴般的遊戲設施，洞內只有昏暗燈光，參加者需要佩戴頭燈，突破洞內每個遊戲關卡，直至抵達出口。滿足小朋友探索未知世界的好奇心。

+ 6

雲朵攀登及冒險小屋（Cloud Climb）

設施以安全網包圍，配合大量平台的設計，即使不用安全帶也可以享受攀爬樂趣，適合年齡較小及初次接觸攀爬的小朋友嘗試攀登樂趣，感受原始簡單的快樂。

+ 9

遊戲天地（Game Spot）

除了專業的遊樂設施外，場內亦設有攤位遊戲區，讓未能參與遊樂設施的小朋友及家長參與其中，包括有掟彩虹，掟波波，套圈入樽等經典攤位遊戲，亦會送出豐富獎品，讓到訪的客人有愉快的遊樂體驗，感受小小的遊戲，大大的樂趣。

餐飲區（Triangle Cafe）

Triangle Plus 場內設有餐飲區，Triangle Cafe貼心地推出不同的餐飲、甜品及小食，讓您於玩樂後一同分享美食。煮角為您推薦「厚牛芝士漢堡」、「大啡菇漢堡」、「熔岩芝士熱狗」及「蛋沙律拼吞拿魚潛艇」。集吃喝玩樂於一身的 Triangle Plus，讓你可安心舒適歡度一天。

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此外 Triangle Plus 更設有 3 間 Party Room、餐飲區、貴賓室、儲物櫃及更衣室設備等，多元化的綜合遊樂設施空間。

Triangle Plus

地址：荃灣楊屋道88號PLAZA 88-7樓全層及8樓2號舖