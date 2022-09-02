開學系列｜小朋友初用手機家長3大迷思 盤點$1500有找智能手機

開學了！小朋友們回復恆常上學、補習及興趣班等等行程的時間表。很多在職家長為了知道子女是否安全抵達目的地，都會為子女購置一部智能手機。智能手機及月費計劃花多眼亂，家長應該如何選擇？以下3大貼士，家長要注意！

盤點性價比高$1500有找智能手機

Samsung A13 。全新號碼上台或攜號轉台之客戶，更可享「迎SUN價」，上台買機只需 $1,448！

最新推出的Samsung A13 淨機價$1,498，絕對適合學生新學年返學使用。手機屬於支援5G的入門機款，搭配6.5吋HD+ infinity-V 全屏幕，支援90Hz屏幕刷新率，方便平日學生上網瀏覽學習影片。另外配備5000萬像素主鏡頭，拍出清晰影像。手機配備5,000 mAh大容量電池，用足一日絕對無問題，家長不擔心因電池耗盡而失聯。手機內置高達4GB RAM及64GB ROM儲存空間，支援microSD記憶卡高達1TB，方便子女儲存大量相片及其他資料。手機亦支援安全資料夾及Samsung Pay，可支援三卡槽。

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Redmi 10C。全新號碼上台或攜號轉台之客戶，更可享「迎SUN價」，上台買機只需 $898！

小米 Redmi 10C同樣「好抵玩」，淨機價只需$1,099！手機配備Snapdragon® 680，超快UFS記憶體，上網體驗超流暢。另外配備5000萬像素超清主鏡頭，500萬像素超清自拍鏡頭。手機有6.71"沉浸式大螢幕，強勁生動音效，聽歌睇片效果絕佳，另有5000mAh 超大容量電池 ，支援18W快充，用家不用擔心手機無電問題。

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Motorola Moto e40。全新號碼上台或攜號轉台之客戶，更可享「迎SUN價」，上台買機只需 $868！

另一款性價比之選手機Motorola Moto e40 淨機價 $1,188，配備UNISOC T700 with 2xA75 + 6xA55 1.8GHz 8核處理器，及6.5 吋HD+ 屏幕。手機有3個後置鏡頭（4800萬像素 + 200萬像素 + 200萬像素），及800萬像素前置鏡頭。手機內置5000mAh 大電池，可支援指紋開鎖。

了解詳細規格：https://bit.ly/3Tpvi3e

10GB 流動數據夠唔夠用？

很多家長都有疑問，眾多上台月費計劃應該點揀？數據流量幾多GB才夠用？

據資料統計，一般用戶每日上網3至5小時，當中包括使用1至3小時即時通訊軟體，花2小時瀏覽社交平台，另外約1.5小時觀看影音串流平台。統計顯示，每月10GB流動數據已綽綽有餘！其實一則訊息約使用0.54KB，因不管是文字、圖片或語音程式都會先壓縮再傳送，換言之10GB相當於可以傳送逾1000萬則訊息。而純瀏覽社交平台貼文，1GB 就足夠瀏覽 Facebook或Instagram 約 8 小時。

很多小朋友都愛聽音樂，實驗數據顥示在「普通音質」模式下，如1個月每天聽1小時串流歌曲，所需流量約1.2GB。一般使用手機在串流平台觀賞節目，每小時約使用1GB，加上很多平台都支援預先下載功能，非常方便！

新學年要買新Mobile搭配至抵月費計劃。SUN Mobile 上台只需月費$78，可享用4.5G 高速42Mbps，每月高達10GB數據，就算用盡10GB數據亦不會斷網，其後不高於128kbps無限數據。承諾期12個月，並豁免每月$18行政費。如覺得10GB 數據不夠用, 可選擇$98計劃！加$20就有雙倍(20GB)數據，同樣12個月承諾期內免行政費及可享出機折扣。兩個月費計劃同樣只需簽約12個月短約，方便家長管理。

家長為小朋友揀新手機，不妨參考其他手機上台優惠，為自己揀心水新機，仲要記得密切留意傳聞9月8日Apple發佈會即將推出既新iPhone 出機優惠！

用戶於9月買手機均可獲加送Gold Mask口罩5片裝1包，香港設計師品牌，於香港製造，有淨色漸變色，可輕易配襯的日常穿搭。

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設置實時定位追蹤功能 家長安心又放心

很多家長都擔心子女行蹤，同時又擔心小朋友過分沉迷玩手機。SUN Mobile 設有「諾頓家庭防護網服務」，服務可協助家長查看子女上網時間及行為，設定使用時間限制，例如設定每週使用時段或天數，協助孩子培養健康使用習慣。另設有「上學時間」功能，訂立孩子於上學時間所需的特定網站，同時於上學時間攔截其他網站。服務合約期為12個月，月費為$39，支援最多5部裝置，操作系統支援:Android, iOS, Windows。

電訊數碼SUN Mobile有超過80間門市，遍佈港九新界18區（門市地址：https://bit.ly/3wHLP93)，上台出機超方便，家長準備開學物品時帶子女到門市揀新手機啦！

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