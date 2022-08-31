開學系列│小朋友爆喊唔返學 校長:孩子缺乏呢樣嘢 4招退分離焦慮

又來到一年一度開學的大日子，雖然今年的暑假較短，但每逢放假後要重返常規的上課日子，的確需要時間適應，特別是年齡較細的幼兒，無論是初入學與否，需要與照顧者分離，也可能會出現哭泣、大喊、甚至痾嘔、肚痛等症狀，以身體反應讓家長知道他們不想上學。漢師幼稚園(龍總)楊洋校長特別為《01親子》家長提供4招應對小朋友分離焦慮情況，讓大家可以輕鬆上學。

(照片由受訪者提供)



楊洋校長直言，每年也有不少家長向他查詢以下問題:「校長，如果我的小朋友第一天上學時遇到哭泣情況，我應怎樣辦？」、「我又想問如果孩子當上學時他不願上學，常說身體不適，我又該怎麼辦？」…… 原來孩子一上學就哭泣、不願上學的情況十分普遍，楊校長建議家長先要記住:「Happy Children！Happy Parents！」

她認為，家長必須要先了解你的孩子有什麼特性？如果孩子有以下特性，那可能有機會在上學時出現抗拒行為。

較依賴成人

極需要別人關注和重視

情緒比較大

專注時間短

適應力較慢

所以，楊洋校長建議家長們，要認清上學時最常會出現哪些問題：

1. 負面情緒浮現—經常上學前或到學校門口就會哭泣

父母是孩子長期的陪伴者，也是忠實的照顧者，幾乎與他們朝夕相對，不難想像要面對分離定會帶來不安。除孩子有此情況外，父母也可能會有同樣的情緒，例如：擔心孩子是否有哭泣？在學校能照顧妥當嗎?……

楊洋校長:「當孩子們第一天上學，面對新環境會顯得害怕，他要踏進一個陌生的環境，接觸不熟悉的人，加上與父母分離，負面情緒湧上心頭，繼而出現哭泣、食肉不振，連帶出現身體不適，例如：痾嘔、肚痛，甚至引發焦慮感，導致行為倒退。以上種種，皆因孩子缺乏安全感。」

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2. 環境及生活習慣的轉變

楊洋校長建議:「面對不同的環境與生活習慣，孩子需要一段時間去接受和適應，如何將家中的原有模式轉變成學校的學習模式。」

3. 行為倒退—變得依賴，做事欠缺動力

孩子為了逃避上學，可能會做出一些引起家長注意的行為，例如：從主動積極變得失去動力、從獨立自主變得依賴，又如從開朗活潑變得失落易哭等。他們可能在日常與父母對抗，無故哭泣引起家長注意或突然做出異常表現—無故喧嘩、不聽從父母指令，發脾氣等。

如果你的孩子出現上述問題怎麼辦？楊洋校長建議家長從以下幾方面入手:

父母篇：

1. 實地考察，積極面對

建議爸媽預備學校不同的角落的相片(家長可於學校網頁上瀏覽)，在家中多說關於學校的人和事。當空餘時間可帶同子女一同看看新學校的四周，緊記告訴孩子他們放學的位置及參加學校的迎新活動或開放日，增加他們的熟悉感和歸屬感。

2. 家中模擬上課情況

家長也可在家中與子女進行假想遊戲，模擬上課的情景，如：說故事、唱歌、畫畫等，讓他們開始對上學模式有概念，訓練幼兒專注學習的時間及教導孩子守規則，如：舉手發問、排隊、坐定、用膳等。父母在開學前需培養子女有良好的生活習慣，配合學校的上課時間，如：早睡早起、中午有午睡時間等。

3. 忍心不回頭，讓孩子獨立成長

父母遇到以上情況，明白會感到無奈和心痛，但如果想真正幫助到孩子，就是要在送他們回校後，即使看見他們哭泣，也要忍心離開，放心交給老師。要相信學校會悉心照料你的子女，讓孩子知道爸媽和老師們的關係友好，建立彼此信心和安全感，相信他們會自然將戒備心逐漸放下。

4. 學會欣賞和讚賞孩子

要成功過渡適應期，小朋友的自信心是很重要的，有效地表達讚賞是提升信心的關鍵之一。還記得有一次，有位幼兒拿著在學校做的立體手工，由於造型有點奇怪，故當爸爸看到他手上的作品時便問他是什麼，並隨手將其掉進垃圾筒，孩子當時立即顯得很失落。建議家長可利用欣賞三步曲「具體、情感及展望」，如：「你今天主動自己穿校服（具體），看見你快樂上學去，我很開心（情感），希望你明天也能開心上學去（展望）」，讓孩子能勇於面對挑戰，建立獨立面對的自信心。

學校篇：

1. 家長與學校互相配合，建立友好的合作關係

我們不能否認，要做到安撫孩子的情緒，除了父母外，學校的角色也不容忽視。作為父母親要擔當帶領者的角色，對學校持有信任的態度，有需要時可與老師討論小朋友的情況，互相交流，慢慢他們會漸漸將需求說出，主動尋求老師幫忙，成為孩子們的信賴者，期待每天上學的來臨。

2. 知己知彼：參加上學前的適應活動

楊洋校長指其幼稚園於開學前（約八月中）會舉辦適應活動，讓家長陪伴子女上課，增加他們的投入感並建立家長對學校的了解和信任。學校又會舉辦入學前的新生家長講座，讓家長知道子女在學校的各項細節，如：校服儀容、上課及放學安排、時間表、課程內容、如何處理幼兒入學前之情緒及有關上學準備等。透過這些活動，學校、家長和幼兒彼此得以了解，建立互相關係。

學校、家長及幼兒是三角關係，他們彼此緊扣、互相影響，互有關聯。家長緊記：「強大的信心，能克服內心的恐懼，產生無往不勝的勇氣！」，讓我們一起協助孩子愉快上學去。

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