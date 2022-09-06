港媽 $10 自製入口即融梳乎厘 阿女勁俾面棒場， 一口氣食兩碟 !
撰文：阿言
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自製日式梳乎厘班戟，竟然港元10蚊就搞掂？這款下午茶原來自製很抵食，材料容易找到，而且製法簡單！梳乎厘班戟口感軟綿、入口即溶，大小朋友也愛！而且多吃數件也不覺飽滯，女兒更相當畀面，一口氣吃了兩碟！！
材料：
蛋黃 2隻
蛋白 3隻
牛奶 22ml
麵粉 35克
泡打粉 2克
糖 25克
雲厘拿油 幾滴
檸檬汁 幾滴
伴碟：
水果適量
糖霜少許
噴忌廉少許
*也可用蜜糖、朱古力漿、雪糕、乳酪之類自己喜歡的。
做法：
1. 蛋黃及牛奶混合，再把麵粉及泡打粉篩加入，順一個方向拌勻至麵糊，直至沒有白色粉粒。
2. 另一盤中放入蛋白，分三次加入糖打起蛋白泡，最後加入檸檬汁，打至蛋白挺身。
3. 把蛋白泡加入麵糊，再加入雲厘拿油，輕力快手混合拌勻。
4. 平底鑊加熱，下些少籽油，勺一小湯殼於鑊上，轉最小火，蓋上鑊蓋，直至用鏟可把pancake底推動，就可鏟起翻轉，以同樣方法煎另一面。
5. 灑上糖霜、拌水果忌廉，記得趁熱食！
《本文經許許與小BELLA授權轉載》
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