港媽 $10 自製入口即融梳乎厘 阿女勁俾面棒場， 一口氣食兩碟 !

自製日式梳乎厘班戟，竟然港元10蚊就搞掂？這款下午茶原來自製很抵食，材料容易找到，而且製法簡單！梳乎厘班戟口感軟綿、入口即溶，大小朋友也愛！而且多吃數件也不覺飽滯，女兒更相當畀面，一口氣吃了兩碟！！



材料：

蛋黃 2隻

蛋白 3隻

牛奶 22ml

麵粉 35克

泡打粉 2克

糖 25克

雲厘拿油 幾滴

檸檬汁 幾滴

日式梳乎厘班戟（圖片授權：許許與小BELLA）

伴碟：

水果適量

糖霜少許

噴忌廉少許

*也可用蜜糖、朱古力漿、雪糕、乳酪之類自己喜歡的。

日式梳乎厘班戟（圖片授權：許許與小BELLA）

做法：

1. 蛋黃及牛奶混合，再把麵粉及泡打粉篩加入，順一個方向拌勻至麵糊，直至沒有白色粉粒。

2. 另一盤中放入蛋白，分三次加入糖打起蛋白泡，最後加入檸檬汁，打至蛋白挺身。

3. 把蛋白泡加入麵糊，再加入雲厘拿油，輕力快手混合拌勻。

4. 平底鑊加熱，下些少籽油，勺一小湯殼於鑊上，轉最小火，蓋上鑊蓋，直至用鏟可把pancake底推動，就可鏟起翻轉，以同樣方法煎另一面。

5. 灑上糖霜、拌水果忌廉，記得趁熱食！

《本文經許許與小BELLA授權轉載》





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