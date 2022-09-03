生育｜生女「也」很好？台星「Hold住姐」嘆：這話在傷害我的孩子

生男孩100分，生女孩「也」不錯，你的用詞傷還到我的小孩了！生孩子不是任務、不是考試也不是在玩遊戲。



謝依霖（Hold住姐）目前育有一子一女，8月25日在Facebook分享自己在決定不生下一個之後，有些人會跟她說「現在這樣已經很好了，一男一女已經一個『好』字了」。雖然這好像是一句稱讚的話，但這個「好」字讓她有感而發......

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湊一個「女子」字

對於生完女兒再生一胎兒子，湊個「好」字，謝依霖表示，有甚麼好湊一個好字的，那生三個女的呢？湊一個姦字？生兩個男的湊一缸孑孓？登革熱？如果一男一女叫做『好』，好像有點其他排列組合都「不夠好」的感覺。生孩子也不是在玩遊戲，要湊滿字數就送大禮嗎？

大家有遇過類似的情況嗎？當妳的寶寶是女生時，旁人都說「再生一胎，湊一個『好』字」或是「下一胎再拼」這種話，但如果寶寶是男生時，聽到的卻是「好厲害，好會生」、「100分」，但好像比較少人會說「再生一個女兒」、「生女兒100分」。尤其是在老一輩的觀念中，「男孩」要傳宗接代，妳嫁進來就是要生孩子，並且要「生男孩」，因此當妳只有生女孩時，妳就是還沒有「完成任務」。

有網友留言「我生了一男一女也是常常莫名被長輩說好厲害欸100分」，但生男孩「100分」這個分數的概念又是從何而來？謝依霖幽默回覆「那我媽生4個女生幾分？有倒扣機制嗎？指考？」，生孩子又不是交作業或考試，怎麼還有人幫妳孩子的性別打分數！

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女兒「也」不錯

謝依霖分享了自己在懷女兒時，早餐店阿姨得知寶寶是女生後的反應「『沒關係啦』，女生『也』很好」，這個反應讓謝依霖傻眼，在事後她不開心的表示「我女兒就是是『最好』，沒有『也』。為甚麼我的女兒要是『也』」。

女生很好就是很好啊，為甚麼要加一個「也」字呢？其實這就是在暗示妳自己覺得女生不好啊！（阿姨妳自己明明也是女生呀！）

你傷害了我的小孩

謝依霖表示，自己家有四姊妹，媽媽之前壓力好大大家都說她只生女兒，原本她都告訴媽媽，不要理別人說甚麼，但是當這件事情真實的發生在自己身上，她才能理解，原來媽媽傷心的不是因為自己被羞辱，而是聽到這些話時，捨不得自己的小孩們，明明是自己的寶貝，在別人口中卻變成「『也』不錯」。

網友共鳴

謝依霖發布這段話後，許多網友都有相同的感受，紛紛留言：

．「生孩子是為了整字湊數用的話，那生一打的呢？當貼春聯啊」

．「到現在還會因為懷女生而覺得失望可惜的根本不配當人」

．「我生了一男一女，也是在路上莫名其妙被老人說，妳～一百分！不用生了，拜託，我的子宮我要不要生，是我的事吧」

．「跟我懷大女兒時候聽到的對話一模一樣！歐巴桑手冊裏面是不是有這條對話守則啊」



在現在的時代，對於重男輕女的觀念已經改變很多，不管寶寶是男是女，媽媽都一樣愛他們，媽媽最大的願望就是孩子可以平安健康、快樂的長大！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：生女兒「也」不錯？謝依霖：說這句話的人不是在傷害我，是在傷害我的孩子】