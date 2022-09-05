健脾補腎助提升智力發展及免疫力 中醫爸爸分享5日小學生餐單

新學年已於9月1日開學，相信最讓家長苦惱的，除了為子女張羅開學用品之外，就是該如何為子女準備健康又營養均衡的餐單。註冊中醫師馬琦傑日前分享一份適合小學生的5日早午餐餐單，針對幫助5歲至12歲小朋友的智力發展、情緒穩定及長高長肉。他提醒，小朋友應以少食多餐為重點，以便穩定血糖，有興趣的家長記得注意！



註冊中醫師馬琦傑表示，小朋友餐單的營養比例由高至低的順序應為蛋白質、蔬果、碳水化合物，再配合補充腎氣、健脾、舒肝的食物，便可幫助長高長肉、提升智力發展及穩定情緒。他又指，小朋友每天應少食多餐為佳，以便穩定血糖，不易做成虛胖。

（photoAC圖片）

馬醫師遂設計以下適合5歲至12歲小童的5日早午餐餐單，當中包含黑豆飯、綠茶米奶及紫淮山飯等多種營養食材，有助增強小童免疫力，幫助身體及腦部發展。

🔽🔽 即睇小學生5日餐單 🔽🔽

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綠茶米奶



材料：綠茶粉 3g、米奶 100ml 、亞麻籽油 3ml 、MCT油 3ml 、少許麥芽糖

做法：用暖水開溶綠茶粉，加入米奶，再加入亞麻籽油、中鏈油、麥芽糖即可

馬醫師表示，亞麻籽油含豐富Omega 3，可幫助小朋友腦部發展，而中鏈油可幫助細胞修復，幫助小朋友身體發展。麥芽糖即飴糖，是糖類中最適合兒童進食的糖，含維生素B和鐵，有補脾效果。他提醒，市面上的綠茶粉成份單一，只有綠茶一種成分，性質較涼，未必適合體質較弱長期服用。

他又特別提到，綠茶米奶可以其他植物奶取代米奶，惟不建議使用牛奶，因為牛奶對本身有痰多、鼻塞、濕疹等敏感症狀的小朋友會構成較大影響，因此並不建議每日飲用，而米奶則有和胃效果，能令後續營養吸收更好。

（photoAC圖片）

原粒紫淮山飯



材料：紫淮山 50g、水適量、調味料（如蒜鹽、魚粉、雞粉）、飯1碗

做法：先將紫淮山刨皮切粒，後隔水蒸，最後將煮好的紫淮山及調味放入飯內拌勻即可

馬醫師指，紫淮山改善脾虛，幫助小朋友長肉、提升免疫力、遠離敏感、改善爛便便。除紫淮山水外，更可做紫淮山飯，作日常食療，增加補脾功效。

紫淮山。（資料圖片）

原粒黑豆飯



材料：黑豆 10g、黑芝麻 1g、昆布汁 30ml、麥芽糖 10ml、味醂少許、水適量、飯1碗

做法：

1. 黑豆用水浸泡最少10小時

2. 白鑊炒香黑芝麻，加入黑豆、昆布汁、味醂加水，煮4小時

3. 黑豆煮軟後，加入麥芽糖再煮30分鐘，黑豆及黑芝麻已初步完成

4. 將煮好的黑豆黑芝麻（適量）放入飯內拌勻即可

馬醫師指，三黑 （黑豆、黑芝麻、黑豆）對腎虛的大小朋友都有補腎氣的幫助，還有豐富鈣質，對骨骼生長更有幫助。黑豆飯更可配合任何食物、醬汁食用，增加補腎功效。

黑色食物補腎，吃黑豆有助生髮及黑髮。（VCG）

他又分享，以下三類人士需要加強補腎：

- 小朋友：身高較矮、尿床、遲發育、集中力較差

- 哺乳媽媽：乳汁少、腰酸背痛

- 成年人：白髮、掉髮、耳鳴、記憶力差