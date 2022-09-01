開學｜雞蛋、豆漿早餐應多吃！7大營養充足攝取　可提升學習表現

學生難當，現在普遍到校時間為7點30分至7點50分，若住得稍遠一點，有些學生甚至比許多上班族還早起床！



有些學生，為了衝刺課業，甚至會犧牲睡眠時間熬夜唸書，除了加強睡眠品質與時間外，日常補充營養也成為提升學習力的關鍵。來自台灣的營養師何埻安說明，若想提振精神，一定要有均衡的營養並攝取充足熱量，更提出了以下有助提升精神以及專注力的7大營養素。

充足攝取以下7種營養素，孩子的精神自然更好！（按圖了解）

+ 13

1. 蛋白質

尤其在早餐攝取足夠蛋白質能有效提升專注力！例如雞蛋、豆漿、里肌肉片都是優良蛋白質來源。

2. 維他命B雜

維持正常新陳代謝，使身體機能正常運轉，缺乏者容易有精神不繼的情況。建議從未精緻的穀類如番薯、麥片，或是未加工的優質的蛋白質如豬肉、魚肉攝取。

3. 鐵質

缺鐵就容易造成缺氧，造成疲勞、專注力不足。豬肉、牛肉、豬肝都鐵質良好的來源。

相關文章：麵包當孩子早餐易肥兼影響專注力？ 6種常見包點隨時熱量爆燈！

+ 12

4. Omega 3 脂肪酸

常聽見的有EPA及DHA，他們屬於必需脂肪酸是需要靠食物中才能獲取，若是缺乏可容易導致注意力不集中及記憶力衰退的情況，建議可由三文魚、沙甸魚、鯖魚當中獲取。

5. 鎂

鎂與我們的情緒及能量代謝有關，若缺乏易造成疲勞、精神混亂、煩躁不安。建議可以補充深綠色蔬菜、未精緻的穀類、堅果中獲取鎂。

6. 卵磷脂

卵磷脂為大腦神經傳導物質「乙醯膽鹼」的主要原料，能讓大腦訊息及神經傳遞更順暢，並能提升記憶能力及專注力。建議可以補充蛋黃及黃豆。

7. 益生質及益生菌

越來越多研究提及腸腦軸的重要性，腸道健康與思緒、專注力有着密不可分的關係，腸道菌相不佳除了腸道問題外也很容易造成腦霧、精神不佳的情況，所以不可以忽視腸道健康，建議補充豐富蔬果後再給予好菌，例如乳酪及發酵過的泡菜，調整整體腸道環境。

基本上均衡飲食、作息規律是維持健康的不二法門，但處在發育期與課業壓力之間，很難面面俱到，提醒家長與學生，適時補充攝取不足的營養，假日多出門運動、曬太陽，也能幫助放鬆身心，讓學習成果加倍。

【延伸閱讀，更多兒童健康飲食建議】

雞蛋檢測2022｜新紀元等13款無毒 水中銀揭不抽查街市蛋兩大原因

+ 9

兒童身高｜牛奶早上喝 不及這時間喝更好？原來這是骨質成長時段

+ 4

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】