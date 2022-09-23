家居降溫｜IKEA「這家具」竟是隔熱神器　網民稱有它就能冬暖夏涼

英國一名男子為對抗高溫，在社交平台上分享花20鎊（約港幣182元）利用IKEA便宜家具，有效隔熱。不用花大錢裝冷氣，又能輕易取得，讓屋裏保有涼爽感，還輕鬆省電費。



冬天長過夏天的歐洲，不僅沒有裝冷氣的習慣，近年更因熱浪頻繁，每到夏天總是遇到電風扇很快銷售一空的窘境，在沒有冷氣空調的公車或地鐵，酷熱程度更是嚇人，設計保暖的屋子更是常常熱得像溫室一樣，讓許多已習慣低溫的歐洲人難以適應。

這款售價不算昂貴的IKEA家具，深得不少人鍾愛：（按圖了解）

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根據《鏡報》報道，一名網民在Reddit上分享一個絕妙的遮光技巧，可以幫助屋內在夏天阻隔熱氣，且它只要花僅僅20鎊（約港幣182元，港售200多元）而已。

這位名為vbloke的男子告訴其它Reddit網民，IKEA所賣的蜂巢式風琴簾，可以完全遮光或僅透一點光，能在炎熱的夏天，將熱氣擋在屋外。

vbloke也在他的帖文上透露，這款風琴簾不僅可以防止房子屋內過熱，還能在寒冷的冬天幫助減少電費。他說：「它們幫我降低了我的暖氣費用，因為蜂巢設計有利於把熱氣留在屋內。」

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這款遮光風琴簾來自IKEA的蜂巢遮光系列（cellular blind collection），價格約莫20鎊左右。這款風琴簾在產品資訊上也寫道：「節能概念，靈感來自蜜蜂；蜂巢狀結構，可使內側空氣形成隔熱層，有助於節省能源」，且有多種寬度、長度和顏色可供選擇，以適合大多數窗戶。

根據IKEA說法，這款風琴簾可安裝於牆壁上或天花板上，購買時會附上安裝配件，有利於早晚遮光。在他們的購物評價上，也有許多顧客留下這款風琴簾有助於消暑的正面評價。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】