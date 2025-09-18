打風｜天文台料超強颱風　下周初闖800公里範圍　達人教晾衫7禁忌

打風｜天文台預料，位於南海東北部的熱帶氣旋今日（18日）大部分時間與香港保持約300公里或以上距離，一號戒備信號會在今日維持，明日（19日）及周末期間天氣漸轉不穩定。另一個熱帶氣旋會顯著增強，路徑圖顯示，下周初它將以超強颱風姿態闖香港800公里範圍內。受其影響，天文台料下周二至周三（23日、24日）天氣顯著轉壞，迎狂風驟雨及雷暴，周三離岸及高地風力達8級，風力等同8號風球級數。



天氣轉壞，晾衫難乾，室內晾衣又隨時散發出陣陣「噏味」。《香港01》好食玩飛頻道記者整合日本家務達人傳授的7個洗衣及乾衣禁忌，等大家避開雷區，就可縮短乾衣時間，同時避免室內晾衣出現難聞的異味。



打風｜天文台料下周三狂風驟雨及雷暴

天文台九天天氣預報，受熱帶氣旋影響，明日將有幾陣驟雨及雷暴，周六及周日（20日、21日）間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大，海有湧浪。一號戒備信號料於今日維持，天文台指，會評估是否需要在明日改發更高熱帶氣旋警告信號。

按路徑圖預測，一個熱帶氣旋將在下周二以超強颱風姿態闖香港800公里範圍。（天文台官網截圖）

天文台亦預料，隨著該熱帶氣旋遠離，下周一（22日）天氣短暫好轉。而位於菲律賓以東之西北太平洋的另一個熱帶氣旋會顯著增強，並在下周初進入南海北部，靠近華南沿岸。按目前路徑圖預測，該熱帶氣旋將在下周初以超強颱風姿態，闖入香港800公里範圍內。

受其影響，天文台料，本港天氣將再轉壞，下周二有驟雨及狂風雷暴。而周三離岸及高地風力更達八級，有狂風驟雨及雷暴。雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。最低氣溫將跌至26°C。

天文台九天天氣預報，周三離岸及高地風力達8級。（天文台截圖）

又落雨又濕漉漉，即使在室內晾衫都肯定難乾，不想晾衫有「噏味」，就要留意以下日本家務達人傳授的7個洗衣及乾衣禁忌！

洗衫晾衫禁忌【1】使用普通洗衣粉

洗完的衣服有「噏味」，是由於衣物仍未乾透時，未洗淨的細菌、油脂、汗水等在半濕的衣物上不斷繁殖和分解，形成一股難聞的氣味。所以，衣物殺菌屬於關鍵第一步！使用普通洗衣粉難以深層清潔細菌，可以選用市面上標明「殺菌」、洗淨力和去污力較強的洗衣液。

洗衫使用普通洗衣粉難以深層清潔細菌。（資料圖片）

洗衫晾衫禁忌【2】洗衫放過多衣物

如果洗衣機內衣物太多，有空間不足的情況，洗衣液有機會未能浸透每件衣服，令細菌殘留。因此洗衣服時，應控制衣物分量在8成左右，避免放入過多衣物！

洗衫放過多衣物有機會令細菌殘留。（資料圖片）

洗衫晾衫禁忌【3】衫距離太近

在室內晾衫時，衣物之間應避免「衫貼衫」，要留下一定空間，增加衣服接觸空氣的機會，方便衣物乾透！

洗衫晾衫禁忌【4】通風不足

香港晾衣空間有限，如果衣服之間未能保持距離，就必須保持通風暢順，否則會令衣料難以揮發水份。大家可以使用空氣循環扇或風扇，再配合抽濕機，保持空氣乾爽流動，就可有效乾衣！

香港晾衣空間有限，如果衣服之間未能保持距離，就必須保持通風暢順，否則會令衣料難以揮發水份。（資料圖片）

洗衫晾衫禁忌【5】掛近窗邊

許多人都喜歡在窗邊晾衫，認為這樣會更快乾。但專家就表示，原來太近窗戶，空氣反而變得不流通，更會令衣物出現半乾半濕的狀況。

洗衫晾衫禁忌【6】放近地面

由於濕氣是由上至下流動，越接近地面，濕氣積聚得越多。所以，想衣物快乾，最好高掛衣服，建議可以使用調整高度的伸縮晾衫架。

想衣物快乾，最好高掛衣服，建議可以使用調整高度的伸縮晾衫架。（資料圖片）

洗衫晾衫禁忌【7】衣物未有分類

都市人生活繁忙，晾衫全部掛起就了事。然而，不同類型衣物會有不同方法晾曬，如空內最好用上拱型晾衣法，把長身衣服褲子掛最外則，中間位置則放短身上衣、襪子等，形成上窄下闊的結構，令空氣流通，加快衣服晾乾。

另外也有毛巾專用蛇形晾衣法、牛仔褲內外返轉晾衣法，大家不妨一試！

知多啲：日本專家教一招修復舊雨傘！

雨季當然不少得最重要的工具——雨傘。然而，一旦用久了，布料就會變軟不再「跣水」？日本電視台節目《ZIP！》早前請來「家務達人」和田由貴，教你如何用一招簡單方法修復變舊的防潑水雨傘，讓大家在雨季到來時都可以「落雨不怕落雪也不怕」！按下圖睇專家教一招修復防潑水雨傘👇👇👇

