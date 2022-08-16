育兒｜孩子易哭、黐身湊到崩潰？試用4招「無戾」照顧高需求寶寶

面對高需求寶寶，家長須保持正面的耐心及態度來陪伴、接納孩子，雖然難免會有疲累的時候，也要不斷的鼓勵自己或找尋另一半、朋友的支援，讓自己的情緒更加穩定，再看待孩子的正向，



台灣衛生福利部桃園醫院兒童復健治療中心物理治療師兼執行長葉采青執行長表示，「我們都知道陪伴高需求寶寶需要彈性，但同時也須溫柔地堅持原則。」

照顧高需求孩子7大原則（按圖了解）

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照顧高需求寶寶7原則

在區分各年齡的照顧之前，家長先了解以下7大照顧原則：

1. 觀察孩子的需求並接納

當孩子為高需求寶寶時，家長應先接納並試着了解寶寶。葉采青執行長表示，高需求寶寶的需求不容易被滿足，進而會哭鬧，但哭鬧必須要先分辨是否為孩子是否為生理性的需求，甚至是疾病的狀況，此時就需儘快就醫。

2. 同理孩子

當家長接受高需求寶寶，就要對寶寶的情緒調節進行理解，同時也是同理孩子的過程。

3. 作息規律化

高需求寶寶的作息可能會稍微亂，比如：寶寶想睡卻不容易入睡且容易清醒，但家長必須讓寶寶知道睡眠這件事。葉采青執行長說明，在白天與黑夜，人體的荷爾蒙分泌會有所不同，因此，當高需求寶寶在哭鬧或在索求需求時，家長仍要建立寶寶的規律作息。

4. 轉移注意力

當寶寶有情緒哭鬧等狀況，可以轉移寶寶的注意力，特別是在1歲半前，可以嘗試用此方式去處理孩子的情緒。

5. 預告將要發生的事情

即便寶寶在襁褓當中，都可以不斷的告訴寶寶接下來要發生的事，對於寶寶的認知、情緒、語言的發展都會有所關聯。如果在襁褓時期，寶寶可能因肚子餓而哭鬧，就算還聽不懂語言，媽媽仍可以說：「知道你肚子餓了，現在要來喝奶奶囉！」

6. 鼓勵孩子

因為趨避性偏向逃避的特質，不易嘗試新事物，會儘量待在舒適圈，較不願意跨出，但家長仍可以預備讓孩子挑戰的環境，試着鼓勵但並不強迫。

7. 適時放鬆、尋求幫手

照顧高需求寶寶得耗費更多心力，建議通常為主要照顧者要降低對自己的要求，並適時放鬆心情，情緒穩定的狀況下，才有心力與好的狀態來照顧寶寶。當感到疲倦、煩躁時，敏感的高需求寶寶也會感受到媽媽的情緒而更加不安，這時，暫時離開是最好的方法，並尋求另一位照顧者的協助，例如：爸爸、保母或家中長輩，來成為好幫手。如此不僅媽媽不會一人承受照護寶寶的壓力，一方面也能讓寶寶適應不同的照顧者，減少哭鬧情形，對於媽媽與寶寶都會是較好的做法。

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照顧0～1歲高需求寶寶的4大心法

針對寶寶還無法用言語表達的時期，劉賢冠醫生提出了以下照顧4大心法：

1. 製作生活紀錄表

觀察寶寶的狀況，並製成紀錄表，可幫助爸媽更加了解寶寶，當寶寶哭鬧時，較能猜到寶寶的需求。

2. 儘量滿足寶寶需求

建議爸媽於可做到的範圍內，儘量滿足寶寶的各種生理與心理需求。當寶寶哭鬧時，先確認生理需求（是否為肚子餓想喝奶、尿布濕了、環境改變等）是否都已被滿足，再滿足其心理需求。

如此才能避免寶寶需求不被滿足，產生更多負面情緒，或缺乏安全感與穩定感，使哭鬧情形加劇，容易產生惡性循環，於日後照顧上更為不易。

若高需求寶寶總是想依偎在爸媽身上，但爸媽同時又得處理其他家事時，可使用背巾背帶等育兒用品來輔助；或將寶寶放於視線範圍內，偶爾回頭和寶寶玩，也能讓寶寶感受到媽媽的存在與關心。

劉賢冠醫生提醒，平時，媽媽就要多讓另一位照顧者和寶寶互動，讓寶寶循序漸進地適應，才不會臨時需要他人協助時，寶寶因無法接受而產生更多不安全感與恐懼。

3. 多樣化的感官遊戲

寶寶年紀稍長後，可多提供寶寶按摩、透過遊戲、互動給予各種感官刺激，有助於降低敏感，對寶寶的心理與感官發展都有幫助。不過，在和高需求寶寶互動時，通常會需要爸媽多花點耐心，使用的教、玩具也須更加多樣化，以因應寶寶捉摸不定的特質。

4. 觀察寶寶未哭鬧的狀態

照顧高需求寶寶也有賴爸媽的觀察。當寶寶於某些情況下不容易哭鬧，例如：環境因子、提供寶寶哪一類型的玩具、寶寶喜愛的食物等，日後當寶寶哭鬧時，爸媽就能多營造該環境或提供這類物品給寶寶，有助於安撫。

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照顧1～3歲高需求寶寶的2大心法

1歲多的寶寶，會漸漸發出聲音或表達需求，2～3歲的寶寶具有自己獨立行動的能力後，會變得活潑好動，對於周遭環境充滿了好奇，因此，建議家長在照顧高需求寶寶時，應建立原則，做好情緒管理，再慢慢引導孩子的行為，葉采青執行長提出2大照顧心法：

1. 建立原則

無論是高需求寶寶或一般的孩子，家長都要建立原則，比如：吃飯時間到了，電視、平板等都需關掉，去除會讓寶寶分心的事物，雖然家長在建立原則時，很可能會有內心的掙扎，但葉采青執行長認為，「在原則的建立下，是要溫柔且堅定，散發出可以包容但又堅強的氛圍。」

2. 情緒管理

情緒管理則是同理寶寶的情緒，利用寶寶可以懂得方式，讓他明白哪些事情可以或不能做。另外，家長對於情緒行為的反應也很重要，若寶寶處在不舒服或不開心的時刻，媽媽可以主動陪伴，葉采青執行長說明，與高需求寶寶相處，試着引導寶寶，在無形中也是陪伴孩子做情緒管理，當照顧者出現理智線斷掉的時候，則要先處理自己的情緒，以免對寶寶說出負面的話語。

最後，葉采青執行長認為，高需求寶寶的某部分特質，可能會隨着成長而延續，某些行為與習慣可能會因後天的環境而改變，家長可以欣賞孩子的特質並適當的引導，相信高需求寶寶的人格特質，能夠成為長大的利器。

在養育高需求寶寶的過程中，對家人也許是挑戰、或是更了解彼此，並找到親子之間的適切性，相信幾年之後，一定會對這段日子有許多的回味，因為挑戰的一切終將過去。

高需求寶寶不敢嘗試新食物，怎麼辦？

葉采青執行長說明，可以從材質、味道、溫度、顏色的4個層面讓孩子嘗試新食物。

她舉例，讓孩子自己去接觸食物，感受食物的質地，比如：徒手抓香蕉，哪怕一抓就會爛掉，但讓孩子嘗試可視為觸覺的探索；再者，食物的味道以天然為切入點，再慢慢溫和的改變進行調整，若有些孩子喜歡特殊的味道，就讓孩子主動嘗試，「家長可以讓孩子把吃飯當成是一個好玩的遊戲、實驗，慢慢培養孩子進食的原則。」

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：掌握照顧高需求寶寶的7大原則，接納並了解寶寶真正需求】