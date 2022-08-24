兒童身高｜嬰兒睡眠習慣影響發育　「一原因」不建議室內太光亮

每位父母可能都曾經體驗過寶寶剛出生時的「陣痛期」，出生嬰兒的日夜顛倒，常搞得新手父母身心具疲。



然而，許多專家建議「營造良好睡眠環境」，來協助寶寶入睡，並且擁有一夜好眠，首要的重點都在於「燈光」。光線的明暗對於寶寶睡眠品質，有多大的影響，讓我們請各方專家給您精闢解析。

嬰兒睡覺時房間可開着燈嗎？ （按圖了解）

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你一定聽過「睡美容覺」最好在晚上9點之前就上床睡覺，其實不無道理。晚間10點到半夜兩點，是體內進行修補及排毒的時間，倘若這時身體還在工作，自然無法進行「充電」的動作。然而，對小寶寶而言，這段時間則是成長的精華時段。

1. 10：00PM～2：00AM 黃金4小時

兒科醫生表示，這短短的4個小時是寶寶體內生長激素分泌最多的時間，若是寶寶這段時間還在繼續活動，便錯過了長大的黃金時間，生長激素分泌的狀況會變得不理想，便會影響寶寶的成長。但是，醫生也一併強調：睡眠環境中燈光的明暗，雖不會強烈影響寶寶生長激素分泌的多寡，只要寶寶已經習慣在某一種光線明亮度下睡覺，可以進入深度睡眠，就能夠刺激生長激素分泌，但是過度明亮的睡眠環境，仍然可能使得寶寶睡得不安穩。

．生長激素的功用

睡眠時分泌的生長激素能幫助燃燒脂肪，並轉化成肌肉能量、幫助身體強化韌帶與肌腱發展、加強蛋白質合成等，並能修復的主要荷爾蒙。



2. 優質睡眠有助發育

當然，寶寶需要的不僅僅是睡眠，而是優質的睡眠。台灣長庚紀念醫院中醫內科主任陳俊良指出，曾有醫學研究表明，嬰兒夜間在燈光明亮的環境中睡覺，可能導致睡眠不良、睡眠時間縮短，進而減慢發育速度。陳俊良主任進一步表示，因為嬰兒的神經系統尚處於發育階段，適應環境變化的調節機能差，臥室內整夜亮着燈，勢必改變了人體適應晝明夜暗的自然規律，從而影響寶寶正常的新陳代謝，危害生長發育。

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3. 過亮光線影響視力發展

另外，劉明發醫生也指出，寶寶在燈火通明的環境下睡覺，也可能影響其視力的發展，他建議家長讓寶寶在柔和、昏暗的光線下就寢。同時，陳俊良主任也提出英國學者研究報告，指出睡覺時臥室內開着小燈的孩子有30%成了近視眼，而在光線明亮臥室睡覺的孩子，近視眼的發生率則高達55%，可見睡眠環境光線過亮對寶寶視力發展的影響。

寶寶睡眠狀況問題多，該如何解決？

Q1. 只要一關燈寶寶就開始哭鬧？



不肯關燈睡，寶寶可能不是怕黑，而是害怕黑暗中他產生的幻覺。開着燈，他能看到自己心愛的玩具，看到熟悉的室內擺設，這一切都會令寶寶有安全感。

若想解決這問題，我們可以慢慢讓寶寶熟悉黑暗】建議可以在白天和寶寶玩捉迷藏的遊戲，讓他習慣見不到周圍的東西和自己親近的人。晚上你可以抱着寶寶、牽着他的手進入關着燈的屋裏，一起觀察黑暗中的屋子是甚麼樣的，讓他慢慢覺得黑屋子並沒有想像中的可怕。

1. 給予足夠安全感

若是夜晚寶寶做惡夢驚醒時，要溫柔的安慰他，並向他保證爸爸、媽媽都在身邊，他會很安全。

2. 培養睡眠情緒

睡覺前，不要讓寶寶太過興奮或疲勞，避免造成寶寶入睡困難。在睡前，可說故事給寶寶聽，抱抱他、多安撫他，也許會更快入睡喔！

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Q2. 是不是寶寶睡不多，就一定會長不大呢？



雖有研究指出，睡眠與成長有關聯性，但是睡眠需求量的多寡因人而異，並非睡得少的寶寶就一定長不大。

1. 長不高：內分泌異常

若寶寶在身高方面與正常發展差距過大，就得擔心是內分泌方面的異常，這不僅僅是睡眠品質的影響，必須盡快就醫診治。

2. 長不胖：過於好動、營養不佳

若寶寶在身高方面的生長曲線正常，但體重方面較差強人意，就表示其內分泌的部分沒有問題，反而需要擔心營養攝取的問題。然而多數體重偏輕的寶寶，並非吃得不夠，而是動得太多，好動的孩子，總是看起來瘦瘦的。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：寶寶一關燈就哭、睡不多會不會長不高？關於嬰兒睡覺的二三事】