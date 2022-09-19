港媽呻開學首月要默書測驗稱9月就打仗　家長必知4大溫書減壓貼士

現在香港學童的學業壓力越來越大，年紀輕輕已經要做不少功課，更要經常默書測驗，令父母雖然心痛但又無可奈何。不少家長應該以為開學後小朋友能循序漸進重投校園生活，怎料有港媽分享孩子才開學不足一月，已經要開始默書、測驗。文末提供減輕學業壓力的4大溫習貼士，家長可助子女減輕壓力！



日前有港媽於社交平台群組「巴打絲打「13親子育兒」Facebook Club」分享了孩子的家課日誌。從相中可見孩子只是小學2年級，黑板上日期一欄寫著9月13日，只是開學的第三週，中文科的位置已寫上下週默書的範圍，數學科也有測驗要測三課的內容。所有科目合共有4份功課。

開學不足一個月已經要「打仗」（FB群組@巴打絲打「13親子育兒」Facebook Club）

媽媽詢間網民意見，好奇是否每間學校都是開學不足一個月已要默書測驗，她為此感到非常無奈：「仲諗住10月先開始嚟，點知9月要開始打仗」。

不少網民都表示如果家長為孩子報讀「Happy School」就不會出現這情況：「唔係間間係咁，Happy School 咪好囉」、「選擇學校之前要打聽呢啲消息，傳統學校通常都已經係咁」、「香港教育制度係咁上下架喇」；也有人貼出孩子黑板的家課日誌或留言附和，表示理解事主的想法：「我朋友個仔讀今年幼稚園k1，已經學緊舉頭望明月」、「我地小一都要月尾默英文呀」，有網民更嘲諷相中的「微笑相片」作業：「要默書又點交微笑相片呢老師」。

香港學童學業壓力大。（photoAC）

4大溫書減壓貼士

早前註冊心理學家程衞強（Victor）曾分享4個考試週的溫習貼士，測驗默書前也可參考，家長在幫助孩子溫書的同時也可減輕他們的壓力。

貼士一：保持運動

在考試週保持平衡的生活相當重要，要有足夠的休息、飲食均衡以及最重要的運動時間。育有兩名小朋友的Victor分享，考試週時自己也停了手上的工作幫小朋友溫習，甚至在考試期間，試過在溫書的小休時間合共打個半小時羽毛球：「其他家長一定會說我是傻的，我夠膽在考試期間帶小朋友落街一日打三次羽毛球，每次半小時！」但事實小朋友在運動後溫習的確更易入腦，而且陪小朋友做運動對於日漸年長的父母都是一件好事。

貼士二：教小朋友簡單「靜觀」（Mindfulness）

最簡單的做法就是叫小朋友把集中力放在當下，留意自己的呼吸的，每日五分鐘就可以幫助到小朋友減壓，以及把精神重新投入回應集中的地方。

貼士三：不要以「課題」為溫習單位

很多家長習慣叫小朋友「溫習完這課才可以休息」，但每位小朋友的專注力不一，家長應根據小朋友情況訂立溫習和休息的時間，例如見到小朋友坐15分鐘後就開始「坐唔定」，就可以安排一個小休給他們，但這個小休時段要避免螢幕時間、看漫畫等要用眼集中、用腦力的活動，在小休時間走走跳跳、發呆則是更好選擇。

貼士四：因應小朋友能力逐步放手

每位小朋友的能力不同，家長可於平日嘗試先給小朋友自行完成家課，例如給他們一個時限，時限夠就要做完，觀察他們的自律情況。Victor直言不是一步完全放手，自己也做不到，而是逐步來，他會先給小朋友自行溫習，當小朋友自行溫習完畢，自己會出題看看小朋友自行溫習的成果。當小朋友可以每日自己自律地做20分鐘功課或溫習，這就是可以放手的時候。

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