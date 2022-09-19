台灣地震窩心故事 阿嬤獨留在廳不懂反應 孫兒恐出意外即肉身護嬤

台灣連續兩日發生多次地震，強震高達6.4規模、規模6.8的強震，網上也看到不少災情相片，台灣網民紛紛網上報平安。日前，一名女網友在網路上分享家裡監視器影片，表示6.4級強震那晚，看到家中阿嬤獨自一人坐在客廳看電視，此時從房間出來的弟弟衝出來確認狀況後，他沒有半秒猶豫，雙手攬緊阿嬤並以肉身護阿嬤，其行為和反應獲網民大讚！



這兩天發生地震造成多處出現災情，有些大樓倒塌、運動中心天花板塌下來、道路也震得斷了。即使有多經驗的台灣網民，也一時被地震嚇壞了。面對天災，能夠即時反應過來不是人人做到。最近，一名弟弟得悉地震後，立即衝到阿嬤位置，安撫她並緊緊攬緊她以作保護，家人將影片放上網後獲得網民一致讚好，更說是孝孫無誤！

事發時阿嬤嚇得不懂反應，只是緊張地抓緊沙發

當台灣突然發生地震，阿嬤當下不懂反應，更被嚇得抓緊沙發扶手。從監視器的錄影片段中可見，弟弟從房間出來確認情況後，地震搖晃幅度突然更加劇烈，他沒有沒有半秒猶豫就衝上去阿嬤身邊保護她，更一直出言安撫「免驚！免驚！」。

弟弟恐怕客廳的吊扇會砸下來 所以就作出這個決定

看到監視器回放的姐姐，事後詢問弟弟為何會這樣做？原來是他擔憂客廳的吊扇會砸下來，因此將阿嬤緊緊抱住，並一直注意周遭狀況。不少網民看到他的英勇後，忍不住說「真男人」、「他自己可能也很緊張，但很棒欸！給阿嬤一個安全感」、「阿嬤這孫子沒白疼」。

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