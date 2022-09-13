英女王逝世｜王妃凱特引述4歲路易王子溫情回應 網民：善良小男孩

英女王伊莉莎白二世逝世，享年96歲，她一生盡心盡力履行英國女王的身分，逝世前仍為公事勞碌。她的高尚情操和勤奮受到多人稱讚，現時她終於卸下英國女王、國民嫲嫲的身分，願女王安息。外媒引述凱特與民眾致意時，曾透露路易王子得悉英女王逝世消息後，暖回一句說話令眾人熱淚盈眶。



對英女王逝世 王妃凱特引述4歲路易王子溫情回應

上周六，王儲威廉與儲妃凱特到溫莎堡，向一眾悼念英女王的民眾致意。外媒引述王室粉絲說話，指凱特在溫莎堡外與民眾致意時，曾透露路易王子得知女王去世時，說了這句話「至少現在曾祖母和曾祖父在一起了」。說話雖簡單，但能夠觸起眾人情緒波動，不少網民表示他是多麼懂事、懂太嫲的曾孫。

英國《星期日泰晤士報》與資深王室記者Robert Jobson 引述28歲王室女粉絲Banita Ranow指，凱特轉述路易王子這句話時「至少曾祖母現在和曾祖父在一起了」（at least Grannie is with great grandpa now. ）似乎眼有淚光。

路易王子剛出生 英女王立即乘直升機心急看曾孫

路易王子Prince Louis出生於 2018年4月23日，他眼大、臉圓，樣子精靈可愛。難怪英女王在92歲時，也急不及待專程乘搭直升機前往倫敦探望剛出身的路易王子。

英女王登基70年｜路易王子趣怪表情令英女王也開心起來

當年英女王登基70周年紀念，某天的慶祝活動安排了皇家空軍戰機列隊飛越上空，路易王子因感到震耳欲聾的巨響，而用雙手掩耳。他的摀耳大喊畫面，成為傳媒爭相報導的片段。



而在皇家空軍戰機出現前，英女王曾與路易小王子聊天。而他們聊天片段當中，外媒請了唇語專家分析聊天內容！



唇語專家弗里曼（Jeremy Freeman）指出，路易王子當時詢問女王「紅箭飛行表演隊（Red Arrows）要來了嗎？」，女王就回答「希望如此」。當紅箭表演時，路易小王子興奮十分，更喊着「好耶」，女王也回應「他們來了」，接著路易就歡呼起來。英女王見到他非常興奮，更不時低頭和他交談，相信路易王子長大時，也不會忘記英女王對他的溫柔和愛護。

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威廉王子及喬治小王子也為英女王改綽號？*

名字起源於威廉王子！當大家看到女王時也會尊稱「殿下」（your majesty），並搭配鞠躬或者彎膝禮以示敬意。不過威廉王子卻稱女王嫲嫲為「Gary」，原因是當時威廉王子還小，未能將「嫲嫲」（Granny）發音說得清楚，慢慢就將Granny說成Gary。

威廉王子曾經在白金漢宮摔倒時，更不斷大呼：「Gary、Gary」。當大家正想著誰是Gary時，英女王就走來抱起孫子，說：「我就是Gary，因為他還沒學會怎麼叫奶奶」令眾人感到可愛又有趣。

凱特王妃曾透露兒子喬治王子也在女王90大壽誕辰上，直呼她為「gan-gan」，感覺非常甜蜜！



*資料來源：英女王逝世｜這嫲嫲很有愛！威廉叫她「Gary」、曾跟哈里整蠱做怪