英女王逝世｜王妃凱特引述4歲路易王子溫情回應 網民：善良小男孩

英女王伊莉莎白二世逝世,享年96歲,她一生盡心盡力履行英國女王的身分,逝世前仍為公事勞碌。她的高尚情操和勤奮受到多人稱讚,現時她終於卸下英國女王、國民嫲嫲的身分,願女王安息。外媒引述凱特與民眾致意時,曾透露路易王子得悉英女王逝世消息後,暖回一句說話令眾人熱淚盈眶。



對英女王逝世 王妃凱特引述4歲路易王子溫情回應

上周六,王儲威廉與儲妃凱特到溫莎堡,向一眾悼念英女王的民眾致意。外媒引述王室粉絲說話,指凱特在溫莎堡外與民眾致意時,曾透露路易王子得知女王去世時,說了這句話「至少現在曾祖母和曾祖父在一起了」。說話雖簡單,但能夠觸起眾人情緒波動,不少網民表示他是多麼懂事、懂太嫲的曾孫。

英國《星期日泰晤士報》與資深王室記者Robert Jobson 引述28歲王室女粉絲Banita Ranow指,凱特轉述路易王子這句話時「至少曾祖母現在和曾祖父在一起了」(at least Grannie is with great grandpa now. )似乎眼有淚光。

路易王子剛出生 英女王立即乘直升機心急看曾孫

路易王子Prince Louis出生於 2018年4月23日,他眼大、臉圓,樣子精靈可愛。難怪英女王在92歲時,也急不及待專程乘搭直升機前往倫敦探望剛出身的路易王子。

英女王登基70年|路易王子趣怪表情令英女王也開心起來

當年英女王登基70周年紀念,某天的慶祝活動安排了皇家空軍戰機列隊飛越上空,路易王子因感到震耳欲聾的巨響,而用雙手掩耳。他的摀耳大喊畫面,成為傳媒爭相報導的片段。



而在皇家空軍戰機出現前,英女王曾與路易小王子聊天。而他們聊天片段當中,外媒請了唇語專家分析聊天內容!



唇語專家弗里曼(Jeremy Freeman)指出,路易王子當時詢問女王「紅箭飛行表演隊(Red Arrows)要來了嗎?」,女王就回答「希望如此」。當紅箭表演時,路易小王子興奮十分,更喊着「好耶」,女王也回應「他們來了」,接著路易就歡呼起來。英女王見到他非常興奮,更不時低頭和他交談,相信路易王子長大時,也不會忘記英女王對他的溫柔和愛護。

威廉王子及喬治小王子也為英女王改綽號?*

名字起源於威廉王子!當大家看到女王時也會尊稱「殿下」(your majesty),並搭配鞠躬或者彎膝禮以示敬意。不過威廉王子卻稱女王嫲嫲為「Gary」,原因是當時威廉王子還小,未能將「嫲嫲」(Granny)發音說得清楚,慢慢就將Granny說成Gary。

威廉王子曾經在白金漢宮摔倒時,更不斷大呼:「Gary、Gary」。當大家正想著誰是Gary時,英女王就走來抱起孫子,說:「我就是Gary,因為他還沒學會怎麼叫奶奶」令眾人感到可愛又有趣。

凱特王妃曾透露兒子喬治王子也在女王90大壽誕辰上,直呼她為「gan-gan」,感覺非常甜蜜!



