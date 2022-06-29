9種食物有助兒童大腦發展：雞蛋提高認知能力、乳酪增EQ及免疫力

用飲食把握大腦發展關鍵時期，讓孩子贏在起跑點～



為什麼幼兒都看起來頭大大的？其實是因為2歲孩子的腦重就已經是成人腦的80%了！而6歲以後進入到兒童、青少年時期，大腦的發育也尤其重要，幾乎所有的基礎能力都取決於大腦的早期發展好不好，所以許多專家才會一直強調要均衡飲食！

其中有幾種食物非常有益大腦發展，能夠保護腦細胞、幫助大腦發育、支援神經元傳遞，也跟認知能力、專注力、記憶力與學習力有關，而且這些食物都很常見、容易取得哦！

9種促進兒童大腦發展的食物（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 雞蛋

雞蛋對孩子來說是最有營養的食物之一，孩子也超愛！雞蛋富含蛋白質、維生素B12與膽鹼，尤其膽鹼是特別重要的營養素，它能幫助大腦穩定發育、修復神經、提高認知能力。

2. 莓果

藍莓、士多啤梨等等莓果中富含花青素，而花青素被研究證實有益大腦健康，它能夠增加大腦的血流量，促進神經細胞產生，有益提升記憶力與學習能力！研究也顯示有定期攝取藍莓飲料的兒童在記憶力、學業成績上的表現優於跟其他兒童。

3. 海鮮

海鮮富含omega-3、碘和鋅，這三個都是大腦發育、運作不可獲取的營養素，研究也表示愛吃魚的孩子智商較高，也有更好的認知能力。但是要注意的是有些海鮮體內可能含有較多的重金屬污染物，建議攝取不易累積重金屬污染物的海鮮。

4. 綠色蔬菜

雖然小孩大多天生討厭吃菜，但是綠色蔬菜的營養不能小覷！菠菜、生菜等綠色蔬菜富含葉酸、類黃酮、類胡蘿蔔素以及維生素E和K1，這些營養素能夠保護大腦細胞、抗氧化、加強代謝、幫助細胞生成，還能照顧眼睛。

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5. 可可

可可是類黃酮含量最高的食物之一，類黃酮的抗氧化功能非常強，還能促進神經系統運作、增加腦部血流量。研究顯示食用可可能提升認知能力、視覺處理能力，它的影響會一直持續到成年。但要注意這裡的可可指的是純可可，不是一般額外加糖、加脂的朱古力製品。但純可可含有咖啡因，不建議3歲以下幼兒攝取，台灣董氏基金會食品營養中心也提醒4~12歲兒童的咖啡因攝取量一天最多45毫克（mg）、7~9歲兒童為62.5毫克（mg）、10-12歲兒童為85毫克（mg），請酌量食用。

6. 柑橘

柑橘類包含橙、柑等，也是類黃酮含量高的食物，又同時富含維生素C，維生素C是大腦發育時必需的營養素，會影響專注力、記憶力、認知處理速度。（如果孩子喜歡喝飲料，就讓他喝橙汁吧！）

7. 乳酪

乳酪、乳酪飲品等乳製品是早餐飲品的最佳選擇，內含碘、蛋白質、鋅、維生素B12和硒，其中碘是大腦必須營養素，而硒會影響跟情緒功能發展，缺乏硒的孩子容易出現情緒低落、免疫力不足的情形。

8. 含鐵食物

攝取鐵質可以避免ADHD（注意力不足過動症）發生，也能提升孩子的認知與學習能力，對大腦來說是非常重要的營養素。富含鐵質的食物有紅肉、海鮮、豆類、菠菜等。動物性食物比植物性食物的吸收率更高，而植物性食物的鐵質需要維生素C幫忙吸收，所以建議搭配含維生素C的水果一起攝取。

9. 堅果

堅果類富含維生素E、鋅、葉酸、鐵和蛋白質，堅果中的油脂也能夠代替一般油品給予兒童更好的營養。研究顯示堅果能改善學習能力、認知能力，很適合做為健康的零食，對成人也有效哦！但請注意5歲以下幼兒容易噎到、嗆到，所以不建議直接吃整粒堅果！（可以磨成粉加入飲品或料理中）或是有些人天生對花生、堅果類過敏，須小心食用！

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